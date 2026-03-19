जातीय विभेद मुद्दा : वडाध्यक्षलाई कैद पठाउने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चद्वारा सदर

पीडित वडा सदस्य भन्छिन्- ढिलै भए पनि न्यायको महसुस भयो

आफ्नै वडा सदस्यमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८३ वैशाख ९ गते १९:१५

९ वैशाख, पोखरा । आफ्नै वडा सदस्यमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ ।

वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतमा २०७९ माघ ५ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा २०८० मंसिर ५ गतेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेर ४ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।

त्यस विरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारी उच्च अदालत गएका थिए । जहाँ भर्खरै उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अभियोग पुष्टि भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार थप सजायसहित साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्यत्रै खर्च गरेपछि प्रश्न उठाएकी नेपालीमाथि जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो ।

अधिकारीले नेपालीमाथि अपशब्द बोल्दै दलित भएकै कारण अपमानजक हिसाबले बोलेका थिए । दलित समुदायमाथि नै विभेद गर्ने गरी अधिकारीले शब्द प्रयोग गरेपछि नेपालीले न्यायका लागि प्रहरी गुहारेकी थिइन् ।

वडा सदस्य नेपालीको जाहेरीपछि प्रहरीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । थुनछेक इजलासबाट भने उनी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

वडा सदस्य नेपालीले ढिलै भएपछि अदालतले न्याय दिएको बताइन् । दलित भएकै कारण दुर्व्यवहार भएको र सिंगो समुदायमाथि नै अपमानजनक व्यवहार गरेकोमा अदालतले राहतको महसुस गराएको नेपालीको भनाइ छ ।

‘वडामा आउँदा सुरुमै ठेस लागेको महसुस गरेकी थिएँ । त्यति बेला यसैका लागि राजनीति गरेको हो भने किन खेपेर बस्ने भन्ने भयो । मै चुप लागेर बसेँ भने अरूले के गर्लान् भन्ने भयो’, नेपालीले भनिन्, ‘म त हिजोका जुन भोग्दै आएँ, आजसम्म पनि मेरो समाजले त भोग्दै आएको छ । बद्लिएको त छैन । अब चुप लागेर बस्नुहुँदैन भनेर आवाज उठाएँ ।’

कैद सजाय जातीय विभेद मुद्दा भरतबहादुर अधिकारी मैयाँ नेपाली
लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
