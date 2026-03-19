गुल्मीमा घर-घरमै राहदानी सेवा

पहिलो चरणमा रेसुङ्गाका ३ वडामा कार्यान्वयन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १२:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले रेसुङ्गा नगरपालिकाका तीन वडामा घरमै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।
  • जिल्ला हुलाक कार्यालयले घर–घरमै पुगेर राहदानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले यो सेवा सफल भएमा जिल्लाभर विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।

१० वैशाख, गुल्मी । जिल्लावासीलाई सहज र छरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले अब घरमै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। सेवाग्राहीलाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले अघि सारेको सेवा घरदैलोमै भन्ने नीतिअनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका वडा नम्बर ११, १२ र १४ मा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लक्षित गर्दै घरमै पुगेर राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यो सेवा विस्तारसँगै विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त तथा टाढा दुरीका कारण कार्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालयले घर–घरमै पुगेर राहदानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिएको कार्यालय प्रमुख खेतबहादुर खत्रीले बताए ।

यसले सेवाग्राहीलाई राहदानी बनाउनदेखि प्राप्तिसम्मको प्रक्रिया अझ सहज, छिटो र व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले नागरिकलाई प्रविधिमैत्री र पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे।

उनले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आगामी दिनमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यो सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार, अहिले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो अभियान सफल भएमा क्रमशः जिल्लाभर विस्तार गरिने बताए ।

नागरिकलाई सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

राहदानी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने यो अभियानले सरकारी सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

नेपालका लागि जापानी राजदूतसँग कानुमन्त्रीको भेटवार्ता

रितेश देशमुखको फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को विशेष शो काठमाडौंमा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार राख्दैन : महेश बर्तौला

सरुवा र काज फिर्ता मान्दैनन् पहुँचवाला कर्मचारी

रारा रनिङ गोल्डकप वैशाख १८ गतेदेखि

खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

