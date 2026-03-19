चैतमा नौ सय विपद्का घटना, ३० जनाको मृत्यु   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गत चैतमा देशभरि आगलागी, हुरी, चट्याङ, हिमपातलगायत दैवी विपत्तिमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ।
- विपत्तिमा परी २२२ जना घाइते भएका छन् भने १९१ घर, ११७ गोठ र तीन सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको छ।
- विपत्तिबाट ३३ करोड ७२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ र १४३ जना विस्थापित भएका छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । गत चैतमा विपद्का घटनामा परी देशका विभिन्न भागमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।
आगलागी, हुरी, चट्याङ, हिमपातलगायत दैवी विपत्तिमा परी १६ पुरुष, १० महिला र चार जना बालबालिकाको मृत्यु भएको हो ।
दैवी विपत्तिमा परेर २२२ जना घाइते भएका छन् । विपद्बाट १९१ घर, ११७ गोठ र तीन सरकारी कार्यालयमा क्षति भउको छ भने ५२९ चौपाया मरेका छन् ।
विपद्बाट ३३ करोड ७२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । विपद् प्रतिकार्यमा चार हजार ८४१ प्रहरी परिचालन भएका प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
विपद्बाट १४३ जना विस्थापित भएका छन् । सो अवधिमा कोशीमा २७२, मधेसमा १३६, बागमतीमा ८५, काठमाडौँ उपत्यकामा ३९, गण्डकीमा ९५, लुम्बिनीमा १२९, कर्णालीमा ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९३ वटा विपद्का घटना भएका जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4