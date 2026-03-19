बाजुरामा सडक खन्ने क्रममा एक्साभेटर दुर्घटना, एक जना बेपत्ता   

- बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत लैफुडाँडामा एक्साभेटर दुर्घटना हुँदा १८ वर्षीय महेश रावल बेपत्ता भएका छन्।
- दुर्घटना सडक निर्माणका क्रममा एक्साभेटर अनियन्त्रित भएर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले बताए।
- बेपत्ता युवकको खोजी कार्य प्रहरी टोली र नेपाली सेनाको समन्वयमा जारी छ।
१३ वैशाख, बाजुरा । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने लैफुडाँडामा आज एक्साभेटर दुर्घटना हुँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् ।
सडक निर्माणका क्रममा एक्साभेटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिका-२ का १८ वर्षीय महेश रावल बेपत्ता भएका हुन् ।
सडकका लागि बाटो खन्ने क्रममा एक्साभेटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा चालक र सहचालक सकुल रहेका बताउँदै उनले बेपत्ता भएका युवकको जगन्नाथ प्रहरीचौकी जुड्डी, इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्टी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोलीसहित नेपाली सेनाको समन्वयमा खोजी कार्य भइरहेको बताए ।
बाजुरा र कालीकोटको सिमाना रहेको लैफुडाँडामा स्काभेटर(डोजर)ले सडकका लागि बाटो खन्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो ।
