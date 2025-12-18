‘त्रिवि क्रिकेट मैदानको विकल्प छैन’

क्यानको कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने गरिसक्यौं ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते २०:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल क्रिकेट संघलाई २५ वर्षे सम्झौता सकिनै लाग्दा त्रिवि क्रिकेट मैदान खाली गर्न पत्र काटेको छ।
  • नेपाल क्रिकेट संघले सम्झौता थप गर्ने पक्षमा छ र दोस्रो चरणको बजेट विनियोजन भइसकेको बताएको छ।
  • क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि मैदान नेपाली क्रिकेटको इतिहास र भविष्यका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

त्रिवि क्रिकेट मैदान खाली गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पत्र काट्यो । क्यानसँगको २५ वर्षे सम्झौता सकिनै लाग्दा सम्झौता थप नगर्ने भन्दै त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको हो ।

यता, क्यान भने त्रिविसँगको सम्झौता थप गर्ने पक्षमा छ । उसले सम्झौता थप गर्न प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानका लागि करिब दुई अर्ब जति लगानी गरिसकेको र दोस्रो चरणको बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको क्यानको भनाइ छ ।

त्रिविले मैदान खाली गर्न पत्र काटिसकेको अवस्थामा अब क्यान कसरी अगाडि बढ्छ ? कीर्तिपुरबाट क्रिकेट मैदान हट्दा नेपाली क्रिकेटको भविष्य के हुन्छ ? लगायतका विषयमा अनलाइनखबरले क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, लामाले व्यक्त गरेको विचार :

त्रिवि मैदानमा नेपाली क्रिकेटको लगभग २५ वर्षको इतिहास जोडिएको छ । नेपालमा हुने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू यही मैदानमा हुँदै आएका छन् ।

अहिले नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेका उपलब्धि पनि त्रिवि मैदानबाटै भएका छन् । तल्लो मुलपानी मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउन्जेलसम्म नेपालमा यही एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मैदान थियो ।

अर्को कुरा, सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जति लगानी गरिसकेको छ । अहिले दोस्रो चरणको बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ र त्रिविको २५ वर्ष लामो सम्झौता थियो । त्यो सम्झौता अब एक महिनामा सकिँदै छ । त्रिविले आफ्नो कुरा राख्नु स्वाभाविकै हो । किनकि, यो उहाँहरूकै सम्पत्ति हो । हाम्रो त्यसमा आपत्ति होइन । तर क्रिकेट एउटा इमोसन हो, भावना हो । क्रिकेटले देशलाई जोड्ने काम गरेको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ एउटा क्रिकेटको ‘गभर्निङ बडी’ हो । तर क्रिकेटलाई अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाको साथ चाहिन्छ । त्यसो हुँदा त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको विषयमा सरकार, खेलकुद परिषद्, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री सबै सेक्टरबाट सहजीकरण हुनुपर्छ । यो मैदान एउटा इतिहास हो । त्यसले नेपालको नाम संसारमा जोडेको छ ।

त्रिवि क्रिकेट मैदान भन्ने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा म्यासेज जान्छ, गइराखेको छ । त्यो हिसाबले हामीले अब नेपाल क्रिकेट संघ मात्रै भन्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट पनि पहलकदमी लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

क्यानको कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने गरिसक्यौं । आवश्यक छलफल पनि अगाडि बढिराखेको नै छ । अब क्रिकेट संघले एउटा सहजीकरणको पहल लिने कुरा भयो । तर, यो माथिल्लो स्तरको कुरा भएकोले सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ ।

त्रिवि पनि नेपाल सरकारअन्तर्गत नै पर्ने भएकोले निकास आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

यही क्रिकेट मैदानबाट सयौं खेलाडी उत्पादन भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको छ । घरेलु टिम पनि यहीँबाट सुरु भएको छ ।

यो क्रिकेट मैदान नहुने हो भने नेपालको क्रिकेट धेरै पछाडि धकेलिन्छ । यस्तै अर्को रंगशाला बन्न धेरै समय लाग्छ । त्यसकारण यही क्रिकेट रंगशालालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

नेपाली क्रिकेटको लागि अहिले भएको त्रिवि मैदान उपयुक्त छ । पिच, आउटफिल्ड, स्ट्रक्चर सबै हिसाबले त्रिवि क्रिकेट मैदानको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट त्रिवि मैदानको निरन्तरताका लागि पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्रिकेट रंगशाला किन हटाउन खोज्दैछ त्रिवि ?
सम्बन्धित खबर

वर्षान्त २०८२ : खेलकुदको चर्चा मैदानभित्र भन्दा बाहिर धेरै

वर्षान्त २०८२ : खेलकुदको चर्चा मैदानभित्र भन्दा बाहिर धेरै
असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेपछि क्यानको बैठक स्थगित

असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेपछि क्यानको बैठक स्थगित
क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा
क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा
क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने

क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

