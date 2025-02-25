क्रिकेट रंगशाला किन हटाउन खोज्दैछ त्रिवि ?

२०८३ वैशाख १४ गते १८:४७ २०८३ वैशाख १४ गते १८:४७

रिखिराम जिसी

सरकारले त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यवस्थित रंगशाला बनाउन हालसम्म करिब २ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । तर त्रिविको त्यो अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेट अन्योलतातर्फ धकेलिने डर पैदा भएको छ ।

  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४ वैशाखमा १८ संघ-संस्थालाई ३५ दिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्‍यो।
  • नेपाल क्रिकेट संघसँग २५ वर्षे भाडा सम्झौता वैशाखमै सकिँदैछ।
  • युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने बताएका छन्।

१४ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ४ वैशाखमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित निकायलाई अल्टिमेटम सहितको ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । त्रिविले अल्टिमेटम दिएका १८ वटा संघ-संस्थामध्ये नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) पनि छ ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले १८ संघ-संस्थाले २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा क्यानले क्रिकेट मैदानको रूपमा त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

त्रिवि क्रिकेट मैदान भाडाका लागि क्यानले गरेको २५ वर्षको सम्झौता वैशाखमा सकिँदैछ । सोही कारण पनि त्रिविले क्यानलाई पनि उक्त ठाउँ खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

ठूलाठूला खेल हुँदा महिनौंसम्म विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानको काम प्रभावित हुने गरेको त्रिविको निष्कर्ष छ । क्यानले २०५९ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता गर्ने बेलाका क्यानका महासचिव विनयराज पाण्डेका अनुसार सम्झौता गर्नुअघि उक्त ठाउँमा मोटरसाइकल सिक्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग भएको थियो । उक्त ठाउँमा अहिले प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान गरी व्यवस्थित क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको छ । क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि उक्त मैदान प्रयोग गर्दै आएको छ ।

क्यानका अनुसार सरकारले पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थित रंगशाला बनाउन हालसम्म करिब २ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । तर त्रिविको त्यो अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेट अन्योलतातर्फ धकेलिने डर पैदा भएको छ ।

क्यानका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे मैदान हटाइयो भने नेपाली क्रिकेटलाई अपूरणीय क्षति हुने बताउँछन् । ‘त्रिवि मैदान हटाइयो भने नेपाली क्रिकेटलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ । किनकि, अहिले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै विकल्पहरू छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती वा झगडा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्रिवि परिसरमा रहेको उक्त मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । गुरुयोजनाबमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि क्रिकेट मैदान नहुने हो भने नेपाली क्रिकेट धेरै पछि धकेलिने बताउँछन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले उक्त मैदानको स्तरोन्नतिका लागि करिब ८५ करोडभन्दा रकम लगानी गरिसकेको छ । ४३ करोड ७७ लाखमा प्यारापिट र ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागतमा फ्लडलाइट जडान गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक पनि ग्राउन्ड, पिच स्तरोन्नतिमा समेत सरकारले करौडौं लगानी गरिसकेको छ । पहिलो चरणको काम भइसकेको मैदानमा दोस्रो चरणको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर त्रिविले पनि जग्गा खाली गर्न क्यानको नाममा अल्टिमेटम जारी गरिसकेको छ । क्यानले घरेलु मैदानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू त्रिवि मैदानमै गर्ने गरेको छ । मुलपानी मैदान पूर्ण रूपमा तयार नहुँदा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सहितका प्रतियोगिता पनि त्रिवि मैदानमै हुने गरेका छन् ।

नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फड्को मारिरहेको बेला राज्य वा विश्वविद्यालयले यसको विकासमा अवरोध पुर्‍याउनु राष्ट्रकै हितविपरीत हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान लेखबहादुर क्षेत्रीको तर्क छ ।

‘त्रिवि मैदान केवल एउटा खेल खेल्ने ठाउँ मात्र नभएर यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो । ३० वर्षको इतिहास बोकेको मैदानलाई विश्वविद्यालयले एक्कासि हटाउन खोज्नु गलत हो,’ उनी भन्छन् । राष्ट्रको लगानीलाई संरक्षित गर्न त्रिवि र क्यानलाई एकआपसको मत भिन्नतालाई हटाई क्रिकेट विकासमा लाग्न क्षेत्रीको सुझाव छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि क्रिकेट मैदान नहुने हो भने नेपाली क्रिकेट धेरै पछि धकेलिने स्पष्ट पारे । क्यान त्रिविसँगको सम्झौता थप गर्ने पक्षमा छ ।

गत चैत २३ मा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले करार सम्झौता अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार क्यानले सम्झौता थप गर्नका लागि राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदान र नेपाल क्रिकेट संघबीचको पुनः भाडा सम्झौता हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा आज मात्रै त्रिविका उपकुलपति सहितका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल भएको र भाडा सम्झौता छिट्टै हुने बताएका हुन् ।

‘आज बिहान त्रिवि उपकुलपति सहितको बैठक थियो । सकारात्मक कुरा भएको छ । खाली गराउने हैन, भाडा सम्झौता रिन्यु गर्ने हो । राज्यका यत्रो लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यकै संरचना हो । लिज पुनः एग्रिमेन्ट चाहिँ गराउनु पर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविको मिचिएको जग्गा कसरी ल्याइँदै छ फिर्ता ?

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि मैदानमा क्रिकेट भइरहन्छ, केन्द्रीय क्याम्पसको मर्का अर्कै छ

यो पनि पढ्नुहोस

मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न त्रिविको निर्देशन

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि क्याम्पसका जग्गा पनि अतिक्रमण : कतै लालपुर्जा छैन, कतै भवन भाडामा

यो पनि पढ्नुहोस

क-कसले हडपेका छन् त्रिविको जग्गा ?

यो पनि पढ्नुहोस

किर्ते कागज बनाएर त्रिविको जग्गा हडप्ने प्रयास, अख्तियार र सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस

सम्बन्धित खबर

क्रिकेट रंगशाला किन हटाउन खोज्दैछ त्रिवि ?

क्रिकेट रंगशाला किन हटाउन खोज्दैछ त्रिवि ?

कर्पोरेट टी–१० लिगमा क्लाउड फ्याक्ट्री, सुबिसु र आईसीएफसी फाइनान्स विजयी

कर्पोरेट टी–१० लिगमा क्लाउड फ्याक्ट्री, सुबिसु र आईसीएफसी फाइनान्स विजयी

महिला बिच कबड्डीमा भारतलाई उपाधि, नेपाली टोलीलाई कांस्य

महिला बिच कबड्डीमा भारतलाई उपाधि, नेपाली टोलीलाई कांस्य

नेपाल ब्लुमाथि नेपाल रेडको रोमाञ्चक जित

नेपाल ब्लुमाथि नेपाल रेडको रोमाञ्चक जित

कोलकाताले सुपर ओभरमा लखनउलाई हरायो

कोलकाताले सुपर ओभरमा लखनउलाई हरायो

चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा

चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा

ट्रेन्डिङ

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक