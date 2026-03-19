+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२६ अंक घट्यो सेयर बजार, बैंकहरूको नाफा बढ्दा पनि परेन प्रभाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार नेप्से परिसूचक २६.१६ अंकले घटेर २७७० अंकमा झरेको छ।
  • सेयर बजारमा कारोबार रकम ४ अर्ब ७४ करोडबाट ६ अर्ब ५३ करोडमा वृद्धि भएको छ।
  • ४२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१३ कम्पनीको मूल्य घटेको र होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै २.५६ प्रतिशतले घटेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २६.१६ अंक घटेको छ । सो कमीसँगै नेप्से परिसूचक २७७० अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिन नेप्से ७.७ अंक बढेको थियो ।

कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ७४ करोडको कारोबार भएकोमा आज ६ अर्ब ५३ करोडको भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्चस्व रहेको सेयर बजारमा ती संस्थाहरूको केही सकारात्मक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि बजारमा प्रभाव देखिएन ।

मंगलबार सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांशको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार आएको छ ।

लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) पनि केही घटेको छ ।  धेरैजसो संस्था लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा देखिएका छन् । यद्यपि नउठेको ब्याज तथा साँवा असुलीमा भने उत्तिकै चुनौती देखिएको छ । जसले गर्दा तथ्यांकमा बढेको नाफाको प्रभाव बजारमा देखिएन ।

त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीमाथि भएको धरपकड असर बजारमा केही दिनदेखि नै देखिँदै आएको छ । बीचमा केही दिन बजार सामान्य अंक बढ्ने गरे पनि अधिकांश दिन ठूलै अंकले घटेको देखिन्छ ।

मंगलबार जम्मा ४२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१३ को घट्यो भने १४ को स्थिर रह्यो । अन्यबाहेक सबै समूहका सूचक घटे । अन्य समूह ०.७३ प्रतिशत बढ्यो । होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै २.५६ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह २.४६ प्रतिशत घट्यो ।

बैंकिङ ०.८४, विकास बैंक १.२२, हाइड्रोपावर १.७४, लगानी ०.४७, जीवन बीमा ०.१६, माइक्रोफाइनान्स ०.४४, निर्जीवन बीमा ०.३९ तथा व्यापार ०.३९ प्रतिशत घटे ।

कुनै पनि कम्पनीको मूल्यमा आज दोहोरो वृद्धिदर हुन सकेन । हिमालयन बैंक डिबेन्चर ८६ को मूल्य सबैभन्दा धेरै ६, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक डिबेन्चरको ३.४०, सानिमा डिबेन्चर २०८९ को ३.१७ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत घट्यो । रिजलाइन इनर्जीको १०.२७, सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकको ९.९४, सिटी होटलको ९.२५ तथा भुजुङ हाइड्रोपावरको ८.५६ प्रतिशत मूल्य घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सोलु हाइड्रोपावर र कुमारी बैंक छन् ।

सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित