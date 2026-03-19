बर्दिया, झापा र ललितपुरमा करेन्ट लागेर तीन जनाको मृत्यु

१५ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार एकैदिन झापा, बर्दिया र ललितपुरमा करेन्ट लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहान बर्दियाको बारबार्दिया नगरपालिका–२ नारायणपुर बस्ने २९ वर्षीय अनमोल चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।
आफ्नै घरमा रहेको विद्युतीय मोटरबाट करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको मेडिकल कलेज कोहलपुर बाँकेमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै झापाको दमक नगरपालिका–९ अडियामल बस्ने ३८ वर्षीया लिला माया धिमालको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।
उनको पनि घरमा रहेको विद्युतीय मोटरबाट करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएकी उनको निम्स अस्पताल दमकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै अर्को घटना ललितपुरको हो । मंगलबार बिहान गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेचोको नख्खुखोलास्थित बिजुलीको पोल निकाल्ने क्रममा हाइटेन्सन लाइनको तारमा फलामको रडले छुँदा बागमती गाउँपालिका–४ प्युटारका ७३ वर्षीय युद्धप्रसाद बजगाईंको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
