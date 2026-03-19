कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले १५ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउन असम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
- संस्थापनइतर समूहले पार्टी एकता र सुदृढ काग्रेस निर्माणका लागि १४ औं महाधिवेशनबाट संशोधित विधानअनुसार सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
- इतर समूहले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विवाद सिर्जना गरेको र २१ फागुनको निर्वाचनमा पराजयको मुख्य जिम्मेवार उक्त महाधिवेशन र नेतृत्व भएको ठहर गरेको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले पार्टीको सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको सम्मानजनक सहभागितामा १५ औं महाधिवेशन गराउन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा दुई दिनसम्म चलेको संस्थापनइतर समूहको भेलाले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको सम्मानजनक सहभागितामा १५ औं महाधिवेशन गराउन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
निर्वमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सम्पन्न दुई दिने भेलाको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एकताको महाधिवेशनका लागि सहर्मातमा साझा सरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहर गरिएको छ ।
‘एकपक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिनिधिहरूको मात्र सहभागितामा भएको तथाकथित विशेष महाधिवेशनवाट चयन भएको नेतृत्वले अब हुने १५ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउने र उक्त महाधिवेशनवाट निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरा असम्भव भएकोले पार्टीको वृहत्तर एकताको महाधिवेशनका लागि सहर्मातमा साझा सरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहर गर्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पार्टी एकता र सुदृढ एवं सवल काग्रेस निर्माणका लागि सिंगो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरी १४ औं महाधिवेशनवाट संशोधन गरिएको विधानबमोजिम सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने इतर समूहको माग छ ।
विधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टी छोडेका, अनुशासनको कारबाहीमा परेका, मृत्यु भएका वा आफ्नै स्वेच्छाले सदस्यता त्याग गर्न चाहेका व्यक्तिहरूको सदस्यता सूचि अध्यावधिक गर्नु र कुनै विशेष कारणले नवीकरण गर्न छुटेका वा निर्वाचन पछि पनि पार्टीमा आउन चाहने व्यक्तिहरूलाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्नेु पर्ने कारणले सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्नुलाई इतर समूहले स्वभाविक भनेको छ ।
पार्टीको निर्णयानुसार १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अध्यावधिकको नाममा पूर्वाग्रही ढंगले स्थापनाकालको इतिहास र लोकतन्त्रको क्रान्ति, सघर्ष र आन्दोलनका योद्दाहरूको जीवनसँग जोडिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेर अन्य कुनै नाममा नवीकरण गर्नु सरासर गलत र बदनीयतपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘त्यस्ता कार्य नगर्न नगराउन पार्टीका सबै तहका जिम्मेवार साथीहरूमा अपील गर्दछौं,’ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले नेतृत्वलाई कांग्रेसले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको वाक स्वतन्त्रताका लागि गर्दै आएको संघर्ष स्मरण गराएका छन् ।
नेता खड्काले पार्टीका विभिन्न नेताहरूमाथि अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा पूर्वाग्रह साँधेर अनुशासनको नाममा स्पष्टीकरण सोध्ने, उनीहरू माथि कारबाहीको डण्डा चलाउने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले निरंकुश प्रवृत्ति तत्काल रोक्न र आगामी दिनमा नदोहोर्याउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जबरजस्ती एक पक्षीय ढंगले पार्टीको विशेष महाधिवेशन गराउनु नै वर्तमान विवादको कारण भएको इतर समूहको निष्कर्ष छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यहोर्नु परेको पराजयको मुख्य जिम्मेवार विशेष महाधिवेशनको आयोजना र अगुवाई गर्ने नेताहरू नै भएको उक्त समूहको ठहर छ ।
इतर समूहले एकतावद्ध सिंगो, सुदृढ र बलियो कांग्रेसले मात्रै अन्य दलहरू र राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद, सहर्मात र सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, नार्गारक अधिकारको रक्षा एवव् संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षा गर्न सक्ने ठहर गर्दै पार्टीको वृहत्तर एकताका लागि आव्हान पनि गरेको छ ।
भेलाले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुका साथै इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा विशेष छुट, अनुदान र राहतको नीतिगत निर्णय गरेर आमजनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काको आह्वानमा सम्पन्न दुई दिने भेलामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहबाट १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरू सहभागी थिए ।
