ड्रेसिङ रुममा भेप प्रयोगपछि रियान पराग कारबाहीमा

१७ वैशाख, काठमाडौं । आईपीएल टोली राजस्थान रोयल्सका कप्तान रियान पराग आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको छ ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार भएको पञ्जाब किंग्सविरुद्धको खेलमा उनले ड्रेसिङ रुममा भेप प्रयोग गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो ।
परागलाई म्याच फीको २५ प्रतिशत जरिवाना गरिनुका साथै एक डिमेरिट अंक दिइएको छ । उनले आईपीएलको आचारसंहिता अन्तर्गत ‘खेलको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने व्यवहार’ सम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन गरेको जनाइएको छ।
म्याच रेफ्री अमित शर्माले गरेको यस निर्णय परागले स्वीकार गरेका छन् ।
यस घटनापछि बीसीसीआईले टोली, खेलाडी र सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध थप कडा कारबाहीको विकल्प पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
