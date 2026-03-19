डीडीसी महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी डा. शरण पाण्डेलाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २२:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका छन्।
  • पाण्डेले किसानको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको बताए।
  • संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गराउँदै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन पाण्डेले अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डे दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका छन् ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो जिम्मेवारी पाएका पाण्डेले बिहीबार नै संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनियुक्त महाप्रबन्धक पाण्डेले संस्थानको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको किसानको भुक्तानीलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

उनले किसानको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता आगामी तीन महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्ने योजना बनाएको बताए ।

‘मेरो पहिलो प्राथमिकता किसानको बाँकी रकम चुक्ता गर्नु हो,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन महिनाभित्र सबै बक्यौता तिरेर आगामी दिनमा दूध खरिद गरेको १० देखि १५ दिनभित्रै किसानले पैसा पाउने गरी नियमित भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट साइकल) विकास गर्ने मेरो योजना छ ।’

पाण्डेको नियुक्तिसँगै डीडीसीको कर्मचारी संरचनामा पनि केही फेरबदल भएको छ । यसअघि निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रहेका सञ्जीव झा संस्थानकै आठौँ तहको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।

त्यस्तै, विगतमा मन्त्रालय तानिएका राजेन्द्र अधिकारीले संस्थानको नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) को रूपमा पुनः जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

मन्त्रालयको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका पाण्डेले बिक्री केन्द्रहरूको विस्तार र उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याएर उपभोक्ताको विश्वास जित्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले संस्थानलाई घाटाबाट मुक्त गराउँदै किसान र उपभोक्तामैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने बताए ।

डा. शरण पाण्डे डीडीसी
अमेरिकाबाट फिर्ता भएको बुद्धको मूर्ती पुनर्स्थापना (तस्वीरहरू)

अमेरिकाबाट फिर्ता भएको बुद्धको मूर्ती पुनर्स्थापना (तस्वीरहरू)
रोल्पा जिप दुर्घटना : रात परेपछि उद्धार स्थगित, २० शव एकै ठाउँमा

रोल्पा जिप दुर्घटना : रात परेपछि उद्धार स्थगित, २० शव एकै ठाउँमा
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश– ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत नगर्नू

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश– ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स, ब्लूबुक र साँचो जफत नगर्नू
रोल्पा जिप दुर्घटना : गृहमन्त्रालयद्वारा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन

रोल्पा जिप दुर्घटना : गृहमन्त्रालयद्वारा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन
इरानी सर्वोच्च नेता खामेनी भन्छन्- फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुनेछ

इरानी सर्वोच्च नेता खामेनी भन्छन्- फारसको खाडीको भविष्य अमेरिकामूक्त हुनेछ
‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

‘भूमिहीनलाई छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा गल्ती गर्ने छुट छैन’

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

