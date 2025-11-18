नवलपरासीमा कुटपिटमा संलग्न पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरी गाडीमाथि तोडफोड

१७ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीमा पुरानो विवादका कारण भएको कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि नै हमला भएको छ । उक्त घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एक–एक गाडीमा तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रवक्ता डीएसपी वीरदत्त पन्तले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आज दिउँसो एक बजेपछि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ हरकपुरामा पुरानो रिसिबीलाई लिएर २० वर्षीय उमेश केवटमाथि कुटपिट भएको थियो । उक्त घटनामा १७ को अब्दुल अन्सारी र १७ वर्षकै आजात अन्सारी संलग्न रहेको प्रहरीमा सूचना प्राप्त भएको थियो ।
सोही सूचनापछि प्रहरी टोली उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पुगेको थियो । सो क्रममा प्रहरीले ती दुई जना सहित घटनामा संलग्न अर्को ४३ वर्षीय सलामुदिन मियाँलाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि २०० जनाको संख्यामा भेला भएर प्रहरीका गाडीमाथि ढुंगामुडा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डीएसपी पन्तका अनुसार केहीबेरपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेको छ ।
