+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नवलपरासीमा कुटपिटमा संलग्न पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरी गाडीमाथि तोडफोड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते २२:२९

१७ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीमा पुरानो विवादका कारण भएको कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि नै हमला भएको छ । उक्त घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एक–एक गाडीमा तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रवक्ता डीएसपी वीरदत्त पन्तले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज दिउँसो एक बजेपछि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ हरकपुरामा पुरानो रिसिबीलाई लिएर २० वर्षीय उमेश केवटमाथि कुटपिट भएको थियो । उक्त घटनामा १७ को अब्दुल अन्सारी र १७ वर्षकै आजात अन्सारी संलग्न रहेको प्रहरीमा सूचना प्राप्त भएको थियो ।

सोही सूचनापछि प्रहरी टोली उनीहरूलाई पक्राउ गर्न पुगेको थियो । सो क्रममा प्रहरीले ती दुई जना सहित घटनामा संलग्न अर्को ४३ वर्षीय सलामुदिन मियाँलाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि २०० जनाको संख्यामा भेला भएर प्रहरीका गाडीमाथि ढुंगामुडा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

डीएसपी पन्तका अनुसार केहीबेरपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेको छ ।

नवलपरासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित