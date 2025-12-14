+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नवलपरासी-२ : जिल्लिए कँडेल, कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार बने थापा

नवलपरासी पश्चिमको क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट दुई जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकामा भीमबहादुर थापा भरतको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १९:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट भीमबहादुर थापाको उम्मेदवारी कायम भएको छ।
  • पूर्व गृहराज्यमन्त्री देबेन्द्रराज कंडेल र पूर्वमेयर भीमबहादुर थापाले कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए।
  • निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले दुई दिनको अध्ययनपछि थापालाई आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ।

८ माघ, बुटवल । नवलपरासी पश्चिमको क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसबाट दुई जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकामा भीमबहादुर थापा भरतको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यहाँ पूर्व गृहराज्यमन्त्री देबेन्द्रराज कंडेल र सुनवल नगरपालिकाका पूर्वमेयर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । दुबै जनाले पार्टीबाट टिकट ल्याएर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि आधिकारिता विवाद उत्पन्न भएको थियो । थापाले सुरुमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावकमा केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम पाठक र समर्थक यमलाल भुसाल थिए ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले थापाको उम्मेदवारीलाई ७ नम्बरमा दर्ता गरेको थियो । कँडेलले केही समयपछि उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । दुवै जनाले आफूलाई आधिकारिक उम्मेदवार दाबी गरेपछि जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले दुई दिनको समय लिएर अध्ययन गरी आज थापालाई आधिकारिकता दिएको बताए । कंडेल कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवानिकटका नेता हुन् भने थापा सभापति गगनकुमार थापानिकट मानिन्छन् ।

कांग्रेस नवलपरासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता

ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता
कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार

कांग्रेसले अझै टुंग्याउन सकेन ९ क्षेत्रका उम्मेदवार
शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार

शेखर कोइराला मोरङ-६ र गुरु घिमिरे मोरङ-४ मा उम्मेदवार
कांग्रेसले तय गर्‍यो बाराका चारवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार, सबै गगन पक्षका

कांग्रेसले तय गर्‍यो बाराका चारवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार, सबै गगन पक्षका
कांग्रेसले कैलालीका ५ क्षेत्रमा क-कसलाई बनायो उम्मेदवार ?

कांग्रेसले कैलालीका ५ क्षेत्रमा क-कसलाई बनायो उम्मेदवार ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित