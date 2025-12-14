+
कांग्रेसले तय गर्‍यो बाराका चारवटै क्षेत्रमा उम्मेदवार, सबै गगन पक्षका

सुनील गाउँले सुनील गाउँले
२०८२ माघ ५ गते २२:०८

५ माघ, बारा । नेपाली कांग्रेसले बाराको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको गृहजिल्ला समेत रहेको बारामा चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गगन पक्षधर उम्मेदवार पठाइएको छ ।

बारा १ मा शम्भुबहादुर बुढाथोकी, २ मा भैयाराम यादव, ३ मा फरमुल्लाह मन्सुर र ४ मा श्यामबाबु गुप्तालाई उम्मेदवार तय गरिएको नेपाली कांग्रेस बाराका युवा नेता नवराज त्रिपाठीले जानकारी दिए । ‘बाराका चारै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार गगन पक्षधर हुन्,’ त्रिपाठीले भने ।

देउवा पक्षलाई बाइपास गरिँदा बारामा पूर्वमन्त्री एवं निवर्तमान कार्यसमितिका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी समेत चुनाव लड्नबाट वञ्चित भएका छन् । कांग्रेस जिल्ला समितिले विशेष महाधिवेशन अघि तय गरेको उम्मेदवार सूचीमा क्षेत्र नम्बर १ बाट चौधरीको नाम एकल सिफारिस भएको थियो ।

कांग्रेस बाराका पूर्व सभापति राधेचन्द्र यादवलाई क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरिएको छ । यसअघिको उम्मेदवार चयनमा जिल्ला समितिले उनको पनि एकल नाम सिफारिस गरेको थियो । यादवका छोरा हाल बारा जिल्ला सभापति छन् ।

कांग्रेस बाराका जिल्ला सभापति राजेश यादवले आफू समक्ष आधिकारिक उम्मेदवारको सूची नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय म कहाँ नआई म कुनै उम्मेदवारका बारेमा केही बोल्न सक्दिँन,’ सभापति यादवले भने ।

जिल्ला सभापति यादव विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा थिए । देउवा निकट जिल्ला सभापति यादव र सहमहामन्त्री मंसुरविच जिल्लामा चरम आन्तरिक द्वन्द छ ।

दुई उम्मेदवार पहिलोपटक चुनाव लड्दै

कांग्रेस बाराले तय गरेका चारमध्य दुई उम्मेदवार पहिलोपटक चुनावी मैदान फेस गर्दैछन् । क्षेत्र नम्बर २ का यादव र क्षेत्र नम्बर ४ का गुप्ता पहिलोपटक चुनाव लड्दैछन् । क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार बुढाथोकी २०७० को दोश्रो संविधान सभामा एमाले नेता पुरुषोतम पौडेलसंग पराजित भएका थिए ।

१४ औं महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको चुनाबवहारेका बुढाथोकी ब्यापारिक पुष्ठभूमीका हुन् ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनाव लड्न लागेका मन्सुरले पनि बारा ३ मा चुनाव जितेका छैनन् । २०७० को संविधान सभा चुनाव तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ४ बाट जितेका मन्सुर २०७४ को चुनावमा हालको क्षेत्र नम्बर ३ मा जसपा नेता रामबाबु यादवसँग पराजित भएका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा बसेपनि उनी सांसद बन्न पाएनन् ।

कांग्रेस बारा
