विदेशी पासपोर्ट लिएका नेपालका १९ डाक्टरको दर्ता खारेज

सूचनामा लेखिएअनुसार उनीहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर ब्रिटिश, क्यानेडियन, अमेरिकन, न्युजिल्याण्ड, जर्मन, अष्ट्रेलियन र भारतीय पासपोर्ट लिएकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते ७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १९ जना नेपाली डाक्टरको दर्ता खारेज गरेको छ।
  • उनीहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर ब्रिटिश, क्यानेडियन, अमेरिकन, न्युजिल्याण्ड, जर्मन, अष्ट्रेलियन र भारतीय पासपोर्ट लिएका थिए।

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी लिएका १९ जना डाक्टरको दर्ता खारेज भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आज सूचना जारी उनीहरुको दर्ता खारेज भएको जानकारी दिएको हो ।

सूचनामा लेखिएअनुसार उनीहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर ब्रिटिश, क्यानेडियन, अमेरिकन, न्युजिल्याण्ड, जर्मन, अष्ट्रेलियन र भारतीय पासपोर्ट लिएकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।

दर्ता खारेज भएका डाक्टरहरुमा सुमिन्द्रा पुन, शैलेश कुमार जयसवाल, भूपेश खड्का, आरती रानाभाट, रमेश राज पहारी, सन्जोक घले, ऋषिराज बराल, प्रभु पाण्डे, तृप्ति महर्जन, सृजना श्रेष्ठ लगायत छन् ।

यसैगरी सुनिता विष्ट, दिपा मल्ल, सौरब जीसी, जेनिशा श्रेष्ठ, प्रभास रेग्मी, दिपिका ज्ञवाली, हेमु चौरसिया, समिक्षा शर्मा र मनोरमा पाण्डेको पनि मेडिकल काउन्सिलले दर्ता खारेज गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना–

नेपाली नागरिकता
सम्बन्धित खबर

बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आएका पर्यटक वर्षाले प्रभावित (तस्वीरहरु)

बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आएका पर्यटक वर्षाले प्रभावित (तस्वीरहरु)
आज १३७औँ श्रमिक दिवस

आज १३७औँ श्रमिक दिवस
पोखरामा सुकुको हत्या गरेर जन्मकैद, जेनजी आन्दोलनमा भागेर नवलपुरमा फेरि हत्या

पोखरामा सुकुको हत्या गरेर जन्मकैद, जेनजी आन्दोलनमा भागेर नवलपुरमा फेरि हत्या
अन्टार्कटिका सिलको जीवनचक्रले देखाउने जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो तस्वीर

अन्टार्कटिका सिलको जीवनचक्रले देखाउने जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो तस्वीर
एक वर्ष अघि दर्ता भएका दुई विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस सुदूरपश्चिमको माग

एक वर्ष अघि दर्ता भएका दुई विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस सुदूरपश्चिमको माग
समृद्धिको राष्ट्रिय आधार बन्न सक्छ लुम्बिनी

समृद्धिको राष्ट्रिय आधार बन्न सक्छ लुम्बिनी

सिफारिस

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories

