नेपाली दूतावासले साप्ताहिक फेसबुक लाइभ गर्ने

अबदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका श्रम सहचारी, कन्सुलरबाट सातामा एक पटक फेसबुक/टिकटक लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १५:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले साप्ताहिक रूपमा फेसबुक तथा टिकटक लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए।
  • मलेसिया, साउदी अरब लगायत देशस्थित दूतावासले नियमित फेसबुक लाइभ गर्दै आएका छन् र अब सबै दूतावासमा सातामा एक पटक लाइभ कार्यक्रम हुनेछ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले साप्ताहिक रूपमा फेसबुक तथा टिकटक लाइभ गर्ने भएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकसँग प्रत्यक्ष संवाद, सूचना प्रवाह र समस्या समाधान प्रभावकारी बनाउन नेपाली दूतावासहरूले फेसबुक तथा टिकटक मार्फत लाइन गर्ने भएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

मलेसिया, साउदी अरब लगायत देशस्थित नेपाली दूतावासले भने नियमित फेसबुक लाइभ गर्दै आएका छन् । तर, अबदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका श्रम सहचारी, कन्सुलरबाट सातामा एक पटक फेसबुक/टिकटक लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।

‘अब तपाईंहरू जहाँ हुनुहुन्छ, सरकार तपाईंसँगै छ’ भावसहित सरकारले उक्त योजना अघि बढाएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

नेपाली दूतावास फेसबुक तथा टिकटक लाइभ
सम्बन्धित खबर

लन्डन दूतावासमा बालबालिकाले रोपे फूलका बिरुवा

लन्डन दूतावासमा बालबालिकाले रोपे फूलका बिरुवा
भिजिट भिसामा ओमान जानेहरू ठगीमा पर्दै

भिजिट भिसामा ओमान जानेहरू ठगीमा पर्दै
यूएईमा घाइते भएका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न दूतावासले पठायो पत्र

यूएईमा घाइते भएका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न दूतावासले पठायो पत्र
यूएईमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन दूतावासको आग्रह

यूएईमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन दूतावासको आग्रह
सजग र हवाई उडानबारे नियमित जानकार रहन नेपाली दूतावास कुवेतको अनुरोध

सजग र हवाई उडानबारे नियमित जानकार रहन नेपाली दूतावास कुवेतको अनुरोध
यूएईमा नेपाली दूतावासको आग्रह– सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउनू

यूएईमा नेपाली दूतावासको आग्रह– सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउनू

