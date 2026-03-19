+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न सक्दैन : योगेन्द्र कुँवर

विश्वभरिका श्रमिकहरूले संघर्ष गरेर ल्याएको उक्त अधिकारलाई सरकारले निमोठ्न नसक्ने अध्यक्ष कुँवरले तर्क थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने बताए।
  • कुँवरले सरकारले भ्रमवश ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरे।
  • उनले सरकारले अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने चेतावनी दिनुभयो र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न आग्रह गरे।

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

१३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

विश्वभरिका श्रमिकहरूले संघर्ष गरेर ल्याएको उक्त अधिकारलाई सरकारले निमोठ्न नसक्ने अध्यक्ष कुँवरले तर्क थियो ।

उनले सरकारले भ्रमवश ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर पनि गरे ।

सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेर आफूहरुले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने अध्यक्ष कुँवरको चेतावनी थियो । उनले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस योगेन्द्र कुँवर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहा बम विस्फोट घटनाका अभियुक्त कारागार चलान  
फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालकको मृत्यु   
अर्थमन्त्री वाग्ले र अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत गोरबीच भेटवार्ता
बल्खुका सुकुमवासीको आक्रोश : राम्रो गर्ने आशा थियो, बिचल्ली पारे
बागमती खोलामा मृत भेटिएका व्यक्तिबारे प्रहरी भन्छ– बुझ्दैछौं
रास्वपासँग स्पष्ट बहुमत छ, तर खतरनाक भ्रममा छ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित