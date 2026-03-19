सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न सक्दैन : योगेन्द्र कुँवर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने बताए।
- कुँवरले सरकारले भ्रमवश ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरे।
- उनले सरकारले अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने चेतावनी दिनुभयो र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न आग्रह गरे।
१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
१३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वभरिका श्रमिकहरूले संघर्ष गरेर ल्याएको उक्त अधिकारलाई सरकारले निमोठ्न नसक्ने अध्यक्ष कुँवरले तर्क थियो ।
उनले सरकारले भ्रमवश ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर पनि गरे ।
सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेर आफूहरुले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने अध्यक्ष कुँवरको चेतावनी थियो । उनले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
