सुकुमवासी बस्तीकी वृद्धा– ‘बागमतीमै मरौं भन्या नपाइने भो’

'जग्गा किनेको छैन कहाँ जानू ? कोठा त पाइएन । कहाँ जानू खै ?,' मधुर स्वरमा उनले आफ्नो दुखेसो सुनाइन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख १८ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शंखमुल नजिकै बागमती किनारमा ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकी वृद्ध महिला सीता श्रेष्ठको बस्ती शुक्रबार डोजरले खाली गराइएको छ।
  • सीता श्रेष्ठले आफू र परिवारका लागि कोठा खोज्न भौंतारिरहेको र लालपूर्जा पाउने आश्वासन मात्र पाएको बताइन्।
  • सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती धमाधम खाली गरिरहेको र बस्तीका मानिसहरू अनिश्चित भविष्यमा छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं । शंखमुल नजिकै बागमती किनारमा शुक्रबार दिउँसो भेटिइन्, वृद्ध महिला सीता श्रेष्ठ । बागमती किनारमै उनले बिताएका वर्षहरू ५० नाघिसके । उनले त्यहाँ बसोबास सुरु गर्दा वरपर खेतमात्रै थियो । घरहरू बनेका थिएनन् ।

परिवारमा छोरा, बुहारी र नाती छन् । एकाएक शुक्रबार दिउँसो वर्षौंदेखि सीताले जीवन बिताउँदै आएको बस्तीमा डोजर पुगे ।

‘जग्गा किनेको छैन कहाँ जानू ? कोठा त पाइएन । कहाँ जानू खै ?,’ मधुर स्वरमा उनले आफ्नो दुखेसो सुनाइन् ।

उनका अनुसार, हिजोदेखि छोरा कोठा खोज्न भन्दै भौंतारिइरहेका छन् । तर, पाएका छैनन् ।

‘सुकुमवासी बस्नेलाई कोठा नदिने हामी भने,’ उनले भनिन्, ‘धेरैले देखेका छन् । गाई पालेको छ । घाँस सोत्तर गर्न हिंडेको छ ।’

सीताका अनुसार, धेरैले लालपूर्जा पाउने आश्वासन दिएका थिए । बेला बेलामा तिरो पनि तिर्ने गरिएको उनी बताउँछिन् ।

तर, कसलाई र कहाँ बुझाएको उनले मेसो पाउन सकेकी छैनन् ।

‘यही बागमतीमा मरौं भनेको मर्न नदिने भए । सुखशान्ति पाइयोस् । मैले दु:ख पाए पनि छोराछोरीले सुख पाउन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँतिर लालपूर्जा आउँछ आउँछ भन्दा भन्दै यस्तो भयो । तिरो पनि बुझाउनपर्छ भन्थे, तिरो कसलाई तिरेको हो कुन्नि ?’

गाई पालेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनी सडक पारी बसेर डोजर चलेको हेरिरहेकी थिइन् । आजै बेलुकीको बासबारे उनी अनभिज्ञ छिन् । सरकारले धमाधम सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको छ ।

काठमाडौंका अधिकांश नदी किनार आसपास शुक्रबारबाट धमाधम बस्ती खाली गराइएको छ ।

आफू बस्दै आएका बस्तीमा डोजर चलेका दृश्यहरू हेरिरहेका बस्तीका मानिसहरूको दृश्य टिठलाग्दो छ ।

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

बिहान ‘घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ’ भन्दै थिए, दिउँसो बागमतीमा मृत भेटिए

बालाजु क्षेत्रका घर-टहरा पनि भत्काइयो (तस्वीरहरु)

हटताली हाटको उकुसमुकुस : आश गरेका बालेन बासै खोस्न आए

काठमाडौंको वंशीघाट बस्तीमा चल्यो डोजर (तस्वीरहरु)

काठमाडौंको वंशीघाटमा पुगे डोजर

आज काठमाडौंका आधा दर्जन बढी सुकुमवासी बस्तीमा चल्दैछ डोजर

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

