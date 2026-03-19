आख्यानकार शरणलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र तेजेन्द्रलाई प्रतिभा पुरस्कार

१८ वैशाख, सुनसरी । भोजपुर प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले आख्यानकार शरण राईलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र लोक गायक तेजेन्द्र गन्धर्वलाई प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
धरान–१८ बुद्धचोकस्थित कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको सभाकक्षमा शुक्रबार आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा राईलाई नगद १५ हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र दोसल्लासहित प्रतिभा सम्मान र गन्धर्वलाई नगद ३५ हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र र दोसल्लाले पुरस्कृत गरिएको हो ।
पूर्वका लेखक, कवि साहित्यकाहरूको माझ राई र गन्धर्वलाई अग्रज साहित्यकार बम देवान र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काङ्माङ नरेशले सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए ।
शरण राईको आधा दर्जन आख्यान र लघुकथा संग्रह प्रकाशित छन् भने सारङ्गीवादक गन्धर्वका तीन दर्जन लोक भाकाका गीतहरू रेकर्डिङ भएका छन् ।
