+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आख्यानकार शरणलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र तेजेन्द्रलाई प्रतिभा पुरस्कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भोजपुर प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले आख्यानकार शरण राईलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र लोक गायक तेजेन्द्र गन्धर्वलाई प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरेको छ।
  • धरानस्थित कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयमा आयोजित समारोहमा राईलाई नगद १५ हजार र गन्धर्वलाई नगद ३५ हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र र दोसल्ला प्रदान गरिएको हो।
  • अग्रज साहित्यकार बम देवान र प्रतिष्ठान अध्यक्ष काङ्माङ नरेशले राई र गन्धर्वलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए।

१८ वैशाख, सुनसरी । भोजपुर प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले आख्यानकार शरण राईलाई भोजपुर प्रतिभा सम्मान र लोक गायक तेजेन्द्र गन्धर्वलाई प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

धरान–१८ बुद्धचोकस्थित कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको सभाकक्षमा शुक्रबार आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा राईलाई नगद १५ हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र दोसल्लासहित प्रतिभा सम्मान र गन्धर्वलाई नगद ३५ हजार रुपैयाँसहित ताम्रपत्र र दोसल्लाले पुरस्कृत गरिएको हो ।

पूर्वका लेखक, कवि साहित्यकाहरूको माझ राई र गन्धर्वलाई अग्रज साहित्यकार बम देवान र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काङ्माङ नरेशले सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए ।

शरण राईको आधा दर्जन आख्यान र लघुकथा संग्रह प्रकाशित छन् भने सारङ्‍गीवादक गन्धर्वका तीन दर्जन लोक भाकाका गीतहरू रेकर्डिङ भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बल्खु सुकुमवासी घटना : घटनास्थलमा मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि लगियो शव

सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न सक्दैन : योगेन्द्र कुँवर

सिरहा बम विस्फोट घटनाका अभियुक्त कारागार चलान  

फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालकको मृत्यु   

अर्थमन्त्री वाग्ले र अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत गोरबीच भेटवार्ता

बल्खुका सुकुमवासीको आक्रोश : राम्रो गर्ने आशा थियो, बिचल्ली पारे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित