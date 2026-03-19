+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संविधानले भन्छ जग्गा देउ, भूमिहीन दलितले त कोठा पनि पाउँदैनन्

‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्माले भनिन् ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ वैशाख १८ गते १८:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले डोजर चलाएर भत्काएका सुकुमवासी बस्तीका भूमिहीन दलितहरूलाई कोठा नदिएर उनीहरू भौंतारिएका छन्।
  • संविधानको धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर लागू भएको छैन।
  • सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । ‘दलित भनेर कसैले कोठा दिएका छैनन् । हामी कहाँ ओट लाग्ने ?,’ गोठाटार (लव डाँडा) को सुकुमवासी बस्तीमा भेटिएकी लक्ष्मी परियारको प्रतिक्रिया हो यो ।

२२ वर्षदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी उनी सरकारले आफ्नो बस्तीमा डोजर चलाएपछि गोठाटार पुगेकी हुन् । त्यहाँ छोरीकोमा बसेकी लक्ष्मी गोठाटारबाट कोठा खोजिरहेकी थिइन् ।

छोरीको घर पनि उनका लागि जोगी घरमा सन्यासी पाहुना भने जस्तो मात्र भयो । किनभने छोरी बसेको बस्ती खाली गर्न शुक्रबार बिहान प्रहरीले माइकिङ गर्‍यो । त्यसपछि कहाँ जाने ? तत्काल डेरा लिएर बस्न चाहन्छिन्, तर त्यो पाएकी छैनन् ।

‘सामान कवाडीमा राखेर कोठा खोजिरहेको छु । दलित भनेर कोठा पाएको छैन । छोरीको पढाइ छ । स्कुल जान पाएको छैन,’ उनले दुःखेसो पोखिन् ।

छोरीसहित फेरि कोठा खोज्न निस्किनु अघि उनले भनिन्, ‘७–८ जनाको परिवार छ । उता त्रिपुरेश्वरमा पनि पाइएन । यता पनि पाएको छैन । छोरीकोमा बसेका छौँ । यो बस्ती पनि खाली गर्न आजै माइकिङ गरेको छ । अब कहाँ जाने थाहा छैन ।’

यो लक्ष्मीको मात्र समस्या होइन । सरकारले यसअघि भत्काएका बस्तीका सुकुमवासी राखेको कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा बस्नेहरू पनि कोठाको खोजी छन् । बालबच्चा आश्रममा राखेर अभिभावक कोठा खोज्न हिंडेका थिए । त्यहाँ भेटिएकाले पनि दलित भएकाले कोठा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्माले भनिन् ।

कोठा नभेटेपछि उनी आश्रयका लागि आश्रममा पुगेकी रहिछिन् । ‘तीन दिनदेखि कोठा भेटेको छैन । एउटा मात्र पाए छोरा–छोरी पढाउन हुन्थ्यो । बरु म यही आश्रममा बस्थें,’ उनले भनिन् ।

उनको बसोवास गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा थियो । सरकारले डोजर चलाएपछि अब दैनिकी नै फेरिएको छ । काम छोडेर छोराछोरीको पढाइ र डेराको खोजीमा भौंतारिइरहेकी छिन् । गत मंगलबार उनलाई भेट्दा कोठाको लागि कीर्तिपुरबाट तीनकुने आउजाउ गरिरहेकी थिइन् ।

‘म त थाकिसकेँ । पैसा छैन । काम गर्न पाएको छैन । घर त भत्कियो । छोराछोरीले पढ्न नपाउने भए,’ उनी निराश सुनिइन् ।

संविधानले भने भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ४० मा जग्गा र आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो संविधान जारी भएको एक दशक भइसक्दा पनि उनीहरूले जग्गा त पाएका छैनन् नै आवास पनि सुनिश्चित भएको छैन । भाडा तिरेर बस्छु भन्दा डेरा समेत पाएका छैनन् ।

जातको आधारमा कोठा नदिनु भनेको दण्डनीय अपराध हो । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेद्भाव गरिने छैन भनिएको छ ।

तर भूमिहीन दलितहरू दोहोरो चपेटामा परेका छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर त चल्यो नै दलित भएका कारण कोठा पाएका छैनन् ।

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ६४ वर्षीय सोमबहादुर विकले जातकै आधारमा आफूमाथि विभेद भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मैले यो जुनीमा के गरेँ र ? कामी, दलित भनेर सबैले हेपेकै छन् । अलिअलि जोडेको घरटहरा पनि कतै देखि सहेनन् । म त सुकुमवासी भएँ-भएँ, छोराहरू पनि सुकुमवासी नै रहने भए ।’

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिने मध्ये ९८ हजार ५०२ परिवार भूमिहीन दलित छन् ।

सरकारले शासकीय सुधारको १०० वटा कार्यक्रममा दलित समूदायसँग क्षमायाचनासहित सुधारको कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने,’ सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ ।

घरभाडा दलित अधिकार सुकुमवासी बस्ती
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुकुमवासी बस्तीका सामुदायिक पशुप्रति छैन कसैको ध्यान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित