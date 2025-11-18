७२ वर्षीया पम्फाको चित्कार- सरकार ! म कता जाऊँ ?

वरिपरिका छिमेकी कुम्लो कसेर हिँड्न थाले । तर पम्फा एक्लै यही टहरामा छिन्, उद्धारको प्रतीक्षामा ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते २१:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोठाटार सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरी प्रशासनले बिहानै माइकिङ गरी बस्ती खाली गर्न आदेश दिएको छ।
  • ७२ वर्षीया फम्फा दमाईले १३ वर्षदेखि बसोबास गरेको टहरा खाली गर्नुपर्ने भएपछि चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
  • फम्फाले आफ्नो जीवन संघर्ष र परिवारको अवस्था सुनाउँदै उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी प्रशासनले बिहानै माइकिङ गर्‍यो, ‘बस्ती खाली गर्नू ।’

गोठाटार (लव डाँडा) सुकुमवासी बस्तीकी ७२ वर्षीया फम्फा दमाई अन्योलमा परिन् । ‘काम कम सुन्छु । खाली गर्नु भनेको छ रे,’ उनलाई छिमेकीले खबर सुनाए ।

ओल्लो-पल्लो घर खाली गर्न थाले । कोही जस्ताको छानो झिक्न थाले । कोही डेरा खोज्न निस्किए । कोही पोका पन्तुरा कस्न थाले । उनको टहरा भने नाम मात्रको छ । दायाँबायाँ जस्ताको पाताले घेरेको मात्र छ ।

‘हिजोको पानीले लुगाफाटो भिज्यो,’ उनले भनिन् । पम्फाले लुगा ढोका अगाडि सुकाउन राखेकी छिन् । राम्रोसँग ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन । असरल्ल सामानहरू छन् । उनले १३ वर्ष यही टहरामा जीवन बिताएकी छिन् ।
‘अरू कोठा खोज्न गए रे । म कतै गएको छैन । जान्न पनि । कोठा भाडा तिर्न पैसा छैन,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।

पम्फाले लुगा सिएर चुल्हो बाल्ने गरेकी छिन् । ‘लुगा सिउने मेसिन छ । अहिले पनि काम गरिरहेको छु । काम नगरे कसले खान दिन्छ ?,’ उनी थाकेकी छैनिन् । तर टहरा खाली गर्ने भने पनि उनी कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्तामा छैनन् ।

‘कतै जान्न । टहरा पनि भत्काउदिनँ । प्रहरीले हटाउन आयो भने लैजाऊ भन्छु । जहाँ लान्छन्, त्यहीँ जान्छु,’ उनीसँग अर्को विकल्प छैन ।

गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसमा चुनावमा उनले रास्वपालाई भोट दिएकी रहिछिन् । ‘घण्टीलाई भोट दिएको हुँ । अहिले यसैले यस्तो गर्‍यो,’ मतदाता परिचयपत्र देखाउँदै उनले गुनासो गरिन् ।

पम्फाका १६ जना सन्तान जन्मिएका थिए । तर यतिबेला उनी एक्ली भएकी छिन् । ‘१४ वटा बितिगए । एउटा छोरी र एउटा छोरो छ । छोरी भोलि आउँछु भनेकी छिन्,’ उनले सुनाइन् । छोरा भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्छन् । २०५८ सालमा श्रीमान्‌को मृत्यु भएपछि उनी एक्लो भएकी हुन् ।

२०५८ सालमा पम्फाका श्रीमान् बिरामी परे । भक्तपुरको ठिमीमा जन्मिएकी उनी विवाह गरेर गोठाटार आएकी हुन् । दुई-तीन आना जग्गा पनि थियो उनको ।

‘श्रीमान्‌लाई क्यान्सर भएको थियो । उहाँको उपचार गर्दा र छोराछोरी हुर्काउँदा त्यो जग्गा सकियो । ऋण लागेपछि जग्गा बेचेर सुकुमवासी बस्तीमा आइपुगेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब यहाँबाट फेरि कहाँ जानू ?’

वरिपरिका छिमेकी कुम्लो कसेर हिँड्न थाले । तर पम्फा एक्लै यही टहरामा छिन्, उद्धारको प्रतीक्षामा ।

बल्खु सुकुमवासी
बल्खु सुकुमवासी घटना : घटनास्थलमा मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि लगियो शव

बल्खु सुकुमवासी घटना : घटनास्थलमा मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि लगियो शव
बागमती खोलामा मृत भेटिएका व्यक्तिबारे प्रहरी भन्छ– बुझ्दैछौं

बागमती खोलामा मृत भेटिएका व्यक्तिबारे प्रहरी भन्छ– बुझ्दैछौं
डोजर चलेपछि उजाडिएको बल्खु क्षेत्र (फोटो/भिडियो)

डोजर चलेपछि उजाडिएको बल्खु क्षेत्र (फोटो/भिडियो)
बुद्ध जयन्तीकै दिन भत्काइयो बल्खुको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा

बुद्ध जयन्तीकै दिन भत्काइयो बल्खुको साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा
उजाडिएको बास हेर्न विवश बल्खुवासी (तस्वीरहरु)

उजाडिएको बास हेर्न विवश बल्खुवासी (तस्वीरहरु)
बल्खु क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा महानगरले भत्कायो

बल्खु क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा महानगरले भत्कायो

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

