+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरान युद्धका कारण साउदी अरबमा मदिराको कमी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १२:१८

१९ वैशाख, काठमाडौं । इरान युद्धका कारण साउदी अरबमा मदिार आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।

साउदी अरबमा मदिरा पारखीहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई युद्धका कारण मदिराको आपूर्तिमा ढिलाइ भएरहेका बताएका छन् ।

बीबीसीका अनुसार साउदी अरबमा मदिराको एक सरकारी पसल छ । उक्त पसल रियादको कूटनीतिज्ञहरूको सरकारी अवासहरू रहेको क्षेत्रमा छ ।

पछिल्लो पटक मदिरा खरिदका लागि गएका गएका पाँच जनाले पसलमा महङ्गो मूल्य र न्यूनस्तरमा चलेको ब्रान्डमात्रै रहेको बताएका छन् ।

उक्त पसलको कुनै नाम र बोर्ड नराखिएको बताइएको छ । सन् २०२४ मा गैरमुस्लिम कूटनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरेर पसल खोलिएको थियो । गतवर्षबाट पसलले गैरमुस्लिम विदेशी नागरिकहरूका लागि पनि सामान आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

साउदी अरबमा सन् १९५२ देखि मदिरा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित छ । यद्यपि, विदेशी कामदारहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले लाइसेन्स लिएर मदिराको पसल खोल्ने सीमित अनुमति दिएको छ ।

इरान युद्ध मदिरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरान युद्धका बाबजुद चीनको औद्योगिक नाफा ६ महिनायताकै उच्च

इरान युद्धबारे ट्रम्पले बिहीबार दिएका तीन ठूला बयान

इरान युद्धको फाइदा चिनियाँ जहाज निर्माण उद्योगलाई

इरान युद्धका बाबजुद चीनको जीडीपीमा अपेक्षाभन्दा बढी वृद्धि कसरी भयो?

इरान युद्धमा अहिलेसम्म १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु, ३६५ सैनिक घाइते

युद्धका बीच तेल-ग्यासबाट इरानको अत्यधिक कमाइ, अप्ठ्यारोमा खाडी देशहरू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित