काठमाडौं । मिना खड्काको पहिलो कृति ‘मेरो स्कुल’ सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा शिक्षासँग सम्बन्धित अनुभव, स्मृति र सामाजिक यथार्थलाई समेटिएको छ ।
‘मेरो स्कुल’ मा विभिन्न व्यक्तिका विद्यालय जीवनका अनुभव, शिक्षाको महत्व, शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध र समाजमा शिक्षाले पार्ने प्रभावलाई सरल र भावनात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ।
पुस्तक सार्वजनिक भएसँगै साहित्यप्रेमी तथा पाठकहरूले खड्काको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणादायी सन्देश बोकेको यस कृतिले विशेषगरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको खड्काको भनाइ छ ।
लेखिका खड्काले आगामी दिनमा पनि यस्तै समाजमुखी कृतिहरू ल्याउने बताएकी छन् । उनका अनुसार लेखन केवल अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समाज परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण साधन पनि हो ।
‘मेरो स्कुल’ अब पाठकहरूका लागि बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी खड्का हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै अध्ययनसँगै लेखन क्षेत्रमा सक्रिय छिन् । उनको स्थायी घर सल्यान हो ।
