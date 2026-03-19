+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रि-मनसुनमै राजमार्गमा सास्ती : दोहोरिँदै नियति

पूर्णरूपमा सडक निर्माण नभएसम्म बीपी राजमार्गको यात्रा अव्यस्थित नै हुनेछ । यो शृङ्खला आगामी वर्षायामभरि दोहोरिने निश्चित छ ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८३ वैशाख २० गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बीपी राजमार्गमा वर्षा र बाढीले डाइभर्सन बारम्बार बगाउँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ र पूर्ण सडक निर्माण नहुँदासम्म समस्या जारी रहने छ।
  • कान्तिलोकपथको भीमफेदी गाउँपालिका–८ भरेङडाँडामा गएको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि आज अपराह्नदेखि यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको छ।
  • नेपालमा सडक मर्मतमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि वर्षात्को सामान्य प्रभावले सडक अवरुद्ध हुने समस्या निरन्तर देखिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । अघिल्लो साता परेको वर्षासँगै बीपी राजमार्ग बन्द भयो । १२ वैशाखका दिन रोशी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएको थियो ।

आइतबार डाइभर्सन मर्मत गरी सवारी आवागमन सुरु गरियो । १३ वैशाखमा फेरि बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यातायात अवरुद्ध भयो । राजमार्गका चिउरीबास, नार्के र चारसय बेँसीमा सडक लामो समय अवरुद्ध भयो ।

यातायात विज्ञसमेत रहेका सिन्धुली-२ का सांसद तथा विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल सहित टोलीले १६ वैशाखमा बीपी राजमार्गको स्थलगत भ्रमण गर्‍यो ।

गजुरेलका अनुसार अहिले बीपी राजमार्गको नेपालथोकदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको कुल ३० किलोमिटर खण्डमा कतै सडक चौडा र कतै निर्माण जारी छ । यो खण्ड निर्माण गर्न लागेको ठेक्का अवधि असार २०८४ सम्म छ ।

उनका अनुसार निर्माण गति उत्साहजनक र निराशाजनक दुवै छैन । अहिले खोलाबाटै डाइभर्सन बनाएर यातायात चलाइएको छ । निर्माण भइरहेको सडकबाट अबको एक महिनापछि सवारी गुडाउने तयारी छ ।

सोहीकारण अहिले यो राजमार्ग आसपास जब वर्षा हुन्छ, खोलामा बाढी आउनासाथ सवारी रोकिने अवस्था निरन्तर चलिरहने देखिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र राजमार्गकै ट्र्याकबाट गाडी गुड्नलायक बनाउनुपर्‍यो भन्ने निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार पूर्णरूपमा सडक निर्माण नभएसम्म बीपी राजमार्गको यात्रा अव्यस्थित नै हुनेछ । यो शृङ्खला आगामी वर्षायामभरि दोहोरिने निश्चित छ ।

हेटौंडा-काठमाडौं जोड्ने कान्तिलोकपथ अन्तर्गत भीमफेदी गाउँपालिका-८ भरेङडाँडामा गएराति गएको पहिरोले आज बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध रह्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आज अपराह्नदेखि दुवैतर्फको यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

आजै मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डको तुइन खोला नजिकै ढुंगा खस्दा यातायात प्रभावित भयो । सडक डिभिजन भरतपुरका अनुसार उक्त खण्डमा खसेका ढुंगा पन्छाएर केही समय भित्रै यातायात सुरु गरिएको थियो ।

यता, सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकमा पानी पर्नासाथ हिलाम्य र सुक्नासाथ अत्यधिक धुलोले यात्रा कष्टकर बनाइरहेको छ । सोही नियति अहिले मुग्लिन-काठमाडौं सडक खण्डका विभिन्न क्षेत्रमा छ । अर्थात्, नेपालमा अहिले प्रि-मनसुनजन्य मौसमी गतिविधि चलिरहेका छन् ।

यही बेला मुख्य राजमार्गहरूमा यातायात कष्टकर बन्दा यात्रा असहज मात्र बनेको छैन, जोखिम पनि निम्त्याएको छ । गत बिहीबार रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा भएको सडक दुर्घटनाको स्थलगत प्रकृति हेर्दा पनि दुर्घटनामा कच्ची र हिलाम्य सडक अवस्थातर्फ संकेत गर्छ ।

उता, धेरै यात्रुले हरेक वर्ष सास्ती भोगिरहेको बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डमा भने यस वर्ष समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । आयोजनाले यसै साता सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार दाउन्ने सडकको पूर्वी भोगमा एकतर्फी ढलान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

दाउन्ने क्षेत्रमा कुल १४ किलोमिटर सडक पर्छ । जहाँ एकझर झरीले समेत सडक चिप्लो हुने र यातायात प्रभावित हुने गर्छ । यो खण्डलाई असार भित्रै ढलान सक्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कहाँ-कहाँ छ अवरोध ?

नेपाल प्रहरीले आइतबार बिहान १०:३० मा सार्वजनिक गरेको अपडेट अनुसार ५ राजमार्ग अवरुद्ध थियो । त्यसमध्ये कान्ति लोकपथमा आवागमन भइसकेको छ ।

प्रहरी विवरण अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गको भोजपुर खण्डमा एकतर्फी यातायात चलिरहेको छ । अरनिको राजमार्गको भोटेकोशी गाउँपालिका कोदारीस्थित इकु पहिरोका कारण यातायात दुईतर्फी बन्द छ । बेनी-जोमसोम सडकको म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ जलजलेमा यातायात एकतर्फी खुला छ ।

उता, मध्यपहाडी राजमार्गको लमजुङस्थित मध्यनेपाल नगरपालिका-२० बिमिरेभञ्ज्याङमा समेत राजमार्ग दुईतर्फी बन्द रहेको प्रहरीको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ ।

सडक मर्मतमा वार्षिक ६ अर्बमाथि खर्च, सास्ती उस्तै

नेपालमा सडक मर्मत सम्भारमा मात्र हरेक वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट खर्च हुने गर्छ । तर, सामान्य वर्षातमै सडक अवरुद्ध हुने शृङ्खला भने रोकिएको छैन ।

सडक बोर्ड नेपालको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सडक मर्मत सम्भार खर्च ६ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख बराबर छ । गत आव नियमिततर्फ ७ हजार ९ सय ३६ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ । पटके ३ हजार ९ सय २९, आवधिक ३ सय ६९, पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण ३९, विशेष ९०, आकस्मिक ८० र सडक सुरक्षामा ९५ किलोमिटर सडकको काम भएको छ ।

सडक बोर्डले आव २०८०/८१ मा सडक मर्मतमा मात्र ९ अर्ब २५ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

एकातर्फ सडक मर्मत र नवनिर्माण गर्दा एकसाथ धेरै स्थानमा सडक भत्काउने र निर्माणको गति कम हुँदा सानो वर्षाले नै सडकमा सास्ती निम्त्याउने गरेको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए ।

अर्कातर्फ, सडकमा समस्या आउँदा मर्मतमा जागरुकता देखिए पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बाह्रैमास अनुसन्धान र जोखिम न्यूनीकरणका काम नहुँदा सडकमा समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।

‘अहिले सडक विभाग मार्फत टोली र उपकरण सबैजसो रणनीतिक सडकमा तत्काल पुग्ने र सडक आवागमन खुलाइहाल्न कर्मचारी खटिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा वर्षा अगाडि नै धेरै काम हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो काम कम हुने गरेको छ ।’

प्रि-मनसुन राजमार्ग सास्ती
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित