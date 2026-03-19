भारतसँग ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुमति

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
यो निर्णयसँगै अब कृषि सामग्री कम्पनीले भारतसँग समन्वय गरी सिधै मल आयात गर्ने बाटो खुलेको छ ।
