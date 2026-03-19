संसदीय समितिका उजुरी व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसद सचिवालयले संसदीय समितिहरूको उजुरी व्यवस्थापनलाई सरल बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ।
  • ‘जनसम्पर्क–दर्ता चलानी एकाई’ स्थापना गरी सबै गुनासो एउटै स्थानबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • सहसचिव एकराम गिरीले एउटै विषयमा धेरै ठाउँमा उजुरी दर्ता हुँदा जटिलता हुने भन्दै नयाँ प्रणाली लागू गरिएको बताए।

२१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिहरूको उजुरी व्यवस्थापनलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन संघीय संसद सचिवालयले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ ।

सार्वजनिक चासोका विषयमा संसदीय समितिहरूसँग सम्बन्धित सबै गुनासो, सुझाव वा उजुरी एउटै स्थानबाट दर्ता गर्नेगरी ‘जनसम्पर्क–दर्ता चलानी एकाई’ स्थापना गरिएको संघीय संसदका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

यसअघि सेवाग्राहीले सम्बन्धित समिति सचिवालयमै पुगेर मात्र गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई समिति कार्यालयको स्थानसम्बन्धी जानकारी नहुँदा अलमल हुने तथा समितिहरूलाई समेत उजुरी संकलन तथा व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त एकाई स्थापना गरिएको गिरीको भनाइ छ ।

उनले एउटै विषयमा धेरै ठाउँमा उजुरी दर्ता हुँदा प्रक्रियामा जटिलता र दोहोरोपनाको समस्या देखिएको कारण एकद्धार प्रणालीमार्फत उजुरी व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएको जानकारी गराए ।

‘समितिहरूले यसअघि नै सार्वजनिक विषयसँग सम्बन्धीत विषयहरूमा उजुरी लिने गर्थे । सभाका नियमावलीमा समेत उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था छ । यसअघि सम्बन्धीत समितिका सचिवालयहरूले उजुरी तथा गुनासो दर्ताको कामहरू गरिरहेका थिए । एउटै उजुरी पनि धेरै ठाउँमा दर्ता भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सेवाग्राहीको कामलाई समेत मध्यनजर गर्दै एक जना प्रतिनिधि राखी ‘जनसम्पर्क–दर्ता चलानी एकाई’मार्फत एकद्धार प्रणालीमार्फत काम अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

१२ वटै संसदीय समितिका सभापतिहरूले भेटे सभामुख

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

महिला सांसदले हाँक्नेछन् ६ संसदीय समिति

कस्तो छ मिनी संसद् हाँक्नेहरूको पृष्ठभूमि ?

