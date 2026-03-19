विराज भट्टले च्यासलबाट थाले ‘१२ गाउँ २’ छायांकन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विराज भट्टले आगामी होमप्रोडक्सन फिल्म ‘१२ गाउँ २’ को छायांकन च्यासलबाट बुधबार सुरु गरेका छन्।
- छायांकन ६० दिनसम्म काठमाडौं र पूर्वी नेपालका विभिन्न लोकेसनमा हुनेछ।
- फिल्ममा विराज भट्ट, समीर भट्ट, अनुपविक्रम शाही, काफिया शाही र प्रकाश शाहको अभिनय हुनेछ।
काठमाडौं । विराज भट्टले आगामी होमप्रोडक्सन फिल्म ‘१२ गाउँ २’ को छायांकन बुधबार च्यासलबाट थालेका छन् । त्यहाँस्थित राजु पेन्टरको स्टुडियोमा शुभसाइत पूजा गर्दै सुटिङ सुरु भएको हो ।
छायांकन थाल्नुअघि गरिएको पूजा समारोहका केही तस्वीर प्राप्त भएका छन् ।
६० दिनसम्म चल्ने छायांकन काठमाडौं र पूर्वी नेपालका विभिन्न लोकेसनमा हुने जनाइएको छ । यो फिल्ममा विराज स्वयमसहित कलाकार समीर भट्ट, अनुपविक्रम शाही, काफिया शाही, प्रकाश शाह लगायतको अभिनय हुनेछ ।
समीर र काफियालाई अनस्क्रिन जोडीको रोलमा देख्न सकिनेछ । अनुप भने खलपात्रको रुपमा हुनेछन् ।
च्यासल स्टुडियोमा ३० लाखका दुईवटा भव्य सेट तयार पारिएको छ । त्यहाँ पहिलो दिन बुधबार गीतको सुटिङ गर्दै फिल्म सुरु भएको हो । गीतमा समीर र काफिया देखिनेछन् ।
दशैंमा प्रदर्शन हुने बताइएको फिल्मलाई काठमाडौं उपत्यकामा गोविन्द शाही र मोफसलमा कुवेर डिष्ट्रिब्यूसनले वितरण गर्नेछ । फिल्मको निर्माण नियन्त्रकमा आरजे प्रणव सुवेदी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4