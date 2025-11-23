+
‘राम नाम सत्य’ को ‘धागोले बाटेको’ गीतमा रोमान्टिक विराज र सुपुष्पा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १६:५०

  • फिल्म ‘राम नाम सत्य’ ले २७ चैतदेखि प्रदर्शन तयारी गर्दै आइतबार युट्युबमा गीत ‘धागोले बाटेको’ सार्वजनिक गरेको छ।
  • गीतमा बाबुल गिरी र रचना रिमालको स्वर, डीआर उपाध्यायको शब्द र बाबुल गिरीको संगीत रहेको छ।
  • फिल्ममा सुशील श्रेष्ठ, दिव्या रायमाझी लगायत कलाकारको अभिनय छ र एक्सन, सस्पेन्स र लभ स्टोरी कथामा निर्माण गरिएको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘राम नाम सत्य’ ले गीत रिलिज गर्दै प्रचारप्रसार थालेको छ । आइतबार युट्युबमा यो फिल्मको गीत ‘धागोले बाटेको’ सार्वजनिक गरियो ।

२७ चैतदेखि यो फिल्म प्रदर्शन तयारीमा छ । सार्वजनिक गीतमा बाबुल गिरी र रचना रिमालको स्वर, डीआर उपाध्यायको शब्द, बाबुल गिरीको संगीत छ ।

रोमान्टिक शैलीको गीतमा कलाकार विराज भट्ट र सुपुष्पा भट्टलाई फिचर्ड गरिएको छ । गीतमा यी दुईजना रोमान्टिक देखिएका छन् ।

माइकल इन्टरटेनमेन्ट हाउसको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्ममा उपेन्द्र शाही र श्वेता बिमलीको लगानी छ । किशोर भट्ट, राजेन्द्र भट्ट र अर्जुन सुनार फिल्मका कार्यकारी निर्माता हुन् ।

मोती कार्की क्रियटिभ प्रोड्यूसर रहेको यो फिल्मका लाइन प्रोड्यूसर राजेन्द्र आचार्य हुन् । बाबुल गिरी, अर्जुन पोखरेल, एसडी योगी र नवाज अन्सारीको संगीत फिल्ममा छ ।

माइकल चन्दकै पटकथा रहेको यो फिल्ममा मानकृष्ण महर्जनको छायांकन, श्री श्रेष्ठको एक्सन निर्देशन, बन्दे प्रसादको सम्पादन, काला चरणको व्याकग्राउन्ड म्युजिक छ ।

फिल्मले ‘पर्दा पछाडिको पर्दा’ को थिम बोकेको छ । फिल्ममा सुशील श्रेष्ठ, दिव्या रायमाझी, आयुषसिंह ठकुरी, प्रशान्त ताम्राकार, सुनिल थापा लगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्मलाई एक्सन, सस्पेन्स र लभ स्टोरी कथामा निर्माण गरिएको छ ।

विराज भट्ट सुपुष्पा भट्ट
