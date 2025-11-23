निर्वाचनको समयमा तीन दिन बिदा दिन सरकारलाई आयोगको सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगले फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
- निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बिदाले मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता बढ्ने बताए।
- बिदाको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्नेछ।
१० फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को चुनावलाई लक्षित गर्दै ३ दिन बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आज आइतबार सरकारलाई पत्र लेखेर आयोगले चुनावमा ३ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘निर्वाचनमा मतदाताकाे उत्साहजनक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फाुन २०,२१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा गर्न निर्वाचन आयाेगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेकाे छ’ उनले भने ।
बिदाको निर्णय भने अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ ।
