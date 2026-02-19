+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झलनाथ भन्छन्- चुनाव रणनीतिक कार्यभार मात्रै, बहुमत नआए समाजवादी आन्दोलन

‘तर प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग कहिल्यै पनि साँठगाँठ गर्न हुँदैन । त्यो गर्ने वितिक्कै कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ग दृष्टिकोण समाप्त हुन्छ,’ खनालले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १८:१५

९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन फागुन २१ गतेको निर्वाचन आफ्नो पार्टीका लागि ‘रणनीतिक कार्यभार’ मात्रै भएको बताएका छन् । शनिबार वाम बुद्धिजीवी एवं पेशाकर्मी निर्वाचन परिचालन मूल समितिको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले आफ्नो पार्टीको मूल गन्तव्य समाजवाद नै भएको बताएका हुन् ।

‘यो चुनाव त एउटा रणनीतिक कार्यभार मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘हामी किन चुनावमा लागेका छौँ भन्दाखेरी हाम्रो पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, घोषणा, कार्यक्रमहरू आदि आम जनतामा पुर्‍याउनका निम्ति ।’ चुनावमा समाजवाद किन अनिवार्य छ भन्ने कुराको जनतामाझ व्याख्या गर्न, क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्न, पार्टी संगठन र जनसंगठन व्यापक रूपले विस्तार गर्न आफूहरू चुनावमा लागेको उनले बताए ।

चुनावबाट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउन नसके अरु समाजवादका पक्षधर, प्रगतिशील, देशभक्त शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने वरिष्ठ नेता खनालले बताए । ‘तर प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग कहिल्यै पनि साँठगाँठ गर्न हुँदैन । त्यो गर्ने वितिक्कै कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ग दृष्टिकोण समाप्त हुन्छ,’ खनालले भने ।

यदि बहुमत नल्याएर प्रतिपक्षमा बस्नुपरे सडक र सदनबाट समाजवादको आधारशीला निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘बहुमत नआए सडक र सदनबाट समाजवादका आधार बनाउने कुराहरूलाई प्राप्त गर्न जनतालाई जागरित गर्ने र आवश्यकताअनुसार आन्दोलित गर्नुपर्छ,’ नेता खनालले भने । अर्को पटक आउने चुनावमा बहुमत आउने आशा जहिल्यै जिवित हुने उनले बताए ।

झलनाथ खनाल निर्वाचन समाजवादी आन्दोलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हरिबोलसहितका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीप्रति झलनाथको आपत्ति

हरिबोलसहितका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीप्रति झलनाथको आपत्ति
झलनाथ खनालको क्षेत्रमा सूर्योदय नगरका मेयरलाई नेकपाको टिकट

झलनाथ खनालको क्षेत्रमा सूर्योदय नगरका मेयरलाई नेकपाको टिकट
अबको चुनावमा बहुमतसहित वामपन्थी क्रान्तिकारी सरकार बनाउँछौं : खनाल

अबको चुनावमा बहुमतसहित वामपन्थी क्रान्तिकारी सरकार बनाउँछौं : खनाल
देश जलाउनेलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन : झलनाथ खनाल

देश जलाउनेलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन : झलनाथ खनाल
नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान

नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान
एमाले नेताहरूलाई नेकपामा आउन झलनाथ खनालको आग्रह

एमाले नेताहरूलाई नेकपामा आउन झलनाथ खनालको आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित