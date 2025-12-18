झलनाथ खनालको क्षेत्रमा सूर्योदय नगरका मेयरलाई नेकपाको टिकट

५ माघ, इलाम । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र, इलाम–२ मा रणबहादुर राईलाई टिकट दिएको छ ।
राई सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर हुन् । खनालले चुनाव नलडेपछि उनी निकट राईलाई टिकट दिइएको नेताहरूले बताएका छन् ।
गत चुनावमा यही क्षेत्रबाट खनाल एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका थिए । यो क्षेत्रमा एमालेले पनि उम्मेदवार फेरेको छ ।
झलनाथलाई हराएका बस्नेतलाई टिकट नदिएर एमालेले काजीमान कागतेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७९ को स्थानीय चुनावमा सूर्योदय नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार थिए । तर तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका राईसँग पराजित भएका कागतेलाई एमालेले टिकट दिएको छ ।
तर मेयरको कार्यकाल पूरा नहुँदै राई उम्मेदवार बनेकाले कागतेसँग प्रतिनिधि सांसदमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
