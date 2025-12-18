+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झलनाथ खनालको क्षेत्रमा सूर्योदय नगरका मेयरलाई नेकपाको टिकट

मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका राई र कागते सांसदमा भिड्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २१:५४

५ माघ, इलाम । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र, इलाम–२ मा रणबहादुर राईलाई टिकट दिएको छ ।

राई सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर हुन् । खनालले चुनाव नलडेपछि उनी निकट राईलाई टिकट दिइएको नेताहरूले बताएका छन् ।

गत चुनावमा यही क्षेत्रबाट खनाल एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका थिए । यो क्षेत्रमा एमालेले पनि उम्मेदवार फेरेको छ ।

झलनाथलाई हराएका बस्नेतलाई टिकट नदिएर एमालेले काजीमान कागतेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७९ को स्थानीय चुनावमा सूर्योदय नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार थिए । तर तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका राईसँग पराजित भएका कागतेलाई एमालेले टिकट दिएको छ ।

तर मेयरको कार्यकाल पूरा नहुँदै राई उम्मेदवार बनेकाले कागतेसँग प्रतिनिधि सांसदमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

झलनाथ खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अबको चुनावमा बहुमतसहित वामपन्थी क्रान्तिकारी सरकार बनाउँछौं : खनाल

अबको चुनावमा बहुमतसहित वामपन्थी क्रान्तिकारी सरकार बनाउँछौं : खनाल
देश जलाउनेलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन : झलनाथ खनाल

देश जलाउनेलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन : झलनाथ खनाल
नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान

नेपाललाई ‘युक्रेन’ बनाउन खोजिएको झलनाथ खनालको आशंका, राष्ट्रिय एकताको आह्वान
एमाले नेताहरूलाई नेकपामा आउन झलनाथ खनालको आग्रह

एमाले नेताहरूलाई नेकपामा आउन झलनाथ खनालको आग्रह
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एक मात्रै विकल्प समाजवाद : झलनाथ खनाल

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एक मात्रै विकल्प समाजवाद : झलनाथ खनाल
देश गम्भीर संकटमा गुज्रिरहेको छ : झलनाथ खनाल

देश गम्भीर संकटमा गुज्रिरहेको छ : झलनाथ खनाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित