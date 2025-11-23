+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जा आइपुग्यो ५१ प्रकारका निर्वाचन सामाग्री

0Comments
Shares
राम बहादुर रोकाहा राम बहादुर रोकाहा
२०८२ फागुन १० गते १६:२०

१० फागुन, स्याङ्जा । यही फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्री स्याङ्जा आइपुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सञ्चालन गर्न आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका, छाप, स्ट्याम्प प्याड, मतदाता नामावलीलगायत ५१ प्रकारका सामाग्री पठाएको हो ।

सामग्री प्राप्त भएसँगै वितरण र व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकृत श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।

‘अब मतदान केन्द्रसम्म सामग्री पुर्‍याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

जिल्लाभर १९९ मतदान स्थल र ३२२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।

तीमध्ये ५६ वटा केन्द्रलाई अति संवेदनशील, ७१ वटालाई संवेदनशील र ७२ वटालाई सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस वर्ष दुई वटा मतदान केन्द्र थपिएको प्रमुख थापाले बताए ।

साथै, जिल्ला कारागार स्याङ्जामा रहेका कैदीबन्दीका लागि एक अस्थायी मतदान स्थलको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विगतका गतिविधि, भौगोलिक अवस्था, सडक पहुँच र पूर्वाधारको स्थितिलाई आधार मानेर सुरक्षा संवेदनशीलता निर्धारण गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

मतदान स्थलहरूमा आवश्यक मर्मत, खानेपानी व्यवस्थापन र तारबारको काम सम्बन्धित वडाध्यक्षमार्फत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिइने बताए ।

यसैगरी, अति संवेदनशील र संवेदनशील केन्द्रहरूमा अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

स्याङ्जाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । क्षेत्र नं. १ मा एक स्वतन्त्रसहित १२ जना र क्षेत्र नं. २ मा दुई स्वतन्त्रसहित १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

जिल्लाभर २ लाख ४८ हजार ८१६ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये १ लाख २२ हजार ४६४ जना पुरुष र १ लाख २६ हजार ३५१ जना महिला मतदाता रहेका छन् । यसका अतिरिक्त अन्य समूह अन्तर्गत एक जना मतदाता पनि नामावलीमा समावेश छन् ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ३० हजार ८८६ जना मतदाता रहेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख १७ हजार ९३० जना मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रशासनले शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्याङ्जाका एमाले उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे प्रतिबद्धता

स्याङ्जाका एमाले उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे प्रतिबद्धता
स्याङ्जामा चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न अपिल

स्याङ्जामा चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न अपिल
स्याङ्जालाई नमूना बनाउने भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे संकल्प पत्र

स्याङ्जालाई नमूना बनाउने भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे संकल्प पत्र
स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने

स्याङ्जा-१ : एकै बैंकका २ पूर्वअध्यक्ष आमनेसामने
स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई

स्याङ्जा जिल्ला कारागारको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई
स्याङ्जामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य

स्याङ्जामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित