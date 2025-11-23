स्याङ्जा आइपुग्यो ५१ प्रकारका निर्वाचन सामाग्री

१० फागुन, स्याङ्जा । यही फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्री स्याङ्जा आइपुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सञ्चालन गर्न आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका, छाप, स्ट्याम्प प्याड, मतदाता नामावलीलगायत ५१ प्रकारका सामाग्री पठाएको हो ।
सामग्री प्राप्त भएसँगै वितरण र व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकृत श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।
‘अब मतदान केन्द्रसम्म सामग्री पुर्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
जिल्लाभर १९९ मतदान स्थल र ३२२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।
तीमध्ये ५६ वटा केन्द्रलाई अति संवेदनशील, ७१ वटालाई संवेदनशील र ७२ वटालाई सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस वर्ष दुई वटा मतदान केन्द्र थपिएको प्रमुख थापाले बताए ।
साथै, जिल्ला कारागार स्याङ्जामा रहेका कैदीबन्दीका लागि एक अस्थायी मतदान स्थलको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विगतका गतिविधि, भौगोलिक अवस्था, सडक पहुँच र पूर्वाधारको स्थितिलाई आधार मानेर सुरक्षा संवेदनशीलता निर्धारण गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
मतदान स्थलहरूमा आवश्यक मर्मत, खानेपानी व्यवस्थापन र तारबारको काम सम्बन्धित वडाध्यक्षमार्फत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिइने बताए ।
यसैगरी, अति संवेदनशील र संवेदनशील केन्द्रहरूमा अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
स्याङ्जाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । क्षेत्र नं. १ मा एक स्वतन्त्रसहित १२ जना र क्षेत्र नं. २ मा दुई स्वतन्त्रसहित १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जिल्लाभर २ लाख ४८ हजार ८१६ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये १ लाख २२ हजार ४६४ जना पुरुष र १ लाख २६ हजार ३५१ जना महिला मतदाता रहेका छन् । यसका अतिरिक्त अन्य समूह अन्तर्गत एक जना मतदाता पनि नामावलीमा समावेश छन् ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ३० हजार ८८६ जना मतदाता रहेका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख १७ हजार ९३० जना मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रशासनले शान्तिपूर्ण, मर्यादित र निष्पक्ष वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4