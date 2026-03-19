+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वित्तीय प्रणालीको १० खर्ब केन्द्रीय बैंकमा, थप २० अर्ब खिच्दै

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिने क्रम जारी छ । कर्जाको माग न्यून र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा वित्तीय प्रणालीको पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १२:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केन्द्रीय बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थन्किएको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले बुधबार ४४ दिने अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने योजना बनाएको छ।
  • वित्तीय प्रणालीमा करिब ४३ अर्ब तरलता रहेको र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत थप पैसा खिचिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिने क्रम जारी छ । कर्जाको माग न्यून र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदा वित्तीय प्रणालीको पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । यो रकम केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत खिचेको हो । वित्तीय प्रणालीको तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता खिच्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले ७ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप संकलन मार्फत खिचेको रकम छ भने २ खर्ब राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप मार्फत खिचेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार पनि ४४ दिने अवधिको २० अर्ब तरलता खिच्ने भएको छ । वैशाख १७ गते एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ९७ दिने अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको बैंकले बुधबार पुनः २० अर्ब खिच्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा करिब ४३ अर्ब तरलता रहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलन मार्फत केन्द्रीय बैंकमा राखेको पैसा परिपक्व हुने भएपछि त्यसलाई पुनः खिच्नका लागि निक्षेप संकलन उपकरण जारी भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएको अवस्थामा अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत पैसा केन्द्रीय बैंकमा राख्छन् ।

निक्षेप संकलन उपकरणमा केन्द्रीय बैंकले थोरै ब्याजदर माग्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँडफाँट गर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बजारको पैसा खिच्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलताको अवस्था कसिलो हुँदा स्थायी तरलता सुविधा, रिपो मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता पठाउँदा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरमा ब्याज लिन्छ भने तरलता खिच्दा करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर बराबरको ब्याज दिन्छ । हाल बैंक दर ६ र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ७ अर्ब राख्दै केन्द्रीय बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा ७ अर्ब राख्दै केन्द्रीय बैंक
मुद्दती निक्षेपमा साढे ९ अर्ब लगानी गर्दै केन्द्रीय बैंक

मुद्दती निक्षेपमा साढे ९ अर्ब लगानी गर्दै केन्द्रीय बैंक
वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानी सवा २ खर्ब 

वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानी सवा २ खर्ब 
चालु आवमा थपिएको निक्षेपको आधा पनि गएन कर्जा

चालु आवमा थपिएको निक्षेपको आधा पनि गएन कर्जा
कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झर्दा पनि केही बैंकको पूँजीकोष दबाब कायमै 

कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झर्दा पनि केही बैंकको पूँजीकोष दबाब कायमै 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘क्रेडिट रेटिङ’ आधारमा जोखिम भार निर्धारण गर्नुपर्ने   

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘क्रेडिट रेटिङ’ आधारमा जोखिम भार निर्धारण गर्नुपर्ने   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित