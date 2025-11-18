गायक रामकृष्ण ढकालले दिए साइबर ब्युरोमा उजुरी

गायक रामकृष्ण ढकालले प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी दिएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १५:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक रामकृष्ण ढकालले प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा विद्युतीय माध्यमबाट गालीगलौज गरिएको उजुरी दिएका छन्।
  • प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिलिप कुमार गिरीले उजुरी आएको पुष्टि गरेका छन्।
  • उजुरीमा गाली गर्ने व्यक्तिको नाम नभए पनि सामाजिक सञ्जालको लिंक समावेश गरिएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । गायक रामकृष्ण ढकालले प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी दिएका थिए ।

ब्युरोका प्रवक्ता तथा एसपी दिलिप कुमार गिरीले उजुरी आएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट आफूमाथि गालीगलौज गरिएको भन्दै ढकालले उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा व्यक्ति तोकिएको छैन, तर गाली गरेकाहरुको सामाजिक सञ्जालको लिंक समावेश गरेर उजुरी दिइएको प्रहरीले बताएको छ ।

