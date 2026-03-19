+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाको प्रशिक्षणमा न्यून उपस्थिति, संसदीय दलका उपनेताले भने- यसको मूल्यांकन हुनेछ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १४:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजदेखि ललितपुर जावलाखेलमा सांसदहरूको लागि दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
  • सांसद उपनेता गणेश पराजुलीले सांसदहरूको न्यून उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशिक्षणलाई कम महत्व नदिन आग्रह गरे।
  • पराजुलीले भने, \'संसदीय भूमिकाबाट विमुख हुने प्रयास गर्नु भनेको पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट मूल्यांकन गरिने छ\' भन्दै आगामी दिनमा नियमित प्रशिक्षण सत्र सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

२६ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले आजबाट सांसदहरूका लागि दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ ।

ललितपुरको जावलाखेलमा आज र भोलि प्रशिक्षण कार्यक्रम चल्ने छ । तर, प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिएपछि दलका उपनेता गणेश पराजुलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले सांसदहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कम महत्त्व दिएको गुनासो गरे ।

‘संसदीय दलमा निरन्तर सूचना प्रवाह भएको थियो, तर मैले सबै सांसदहरू यहाँ उपस्थित भएको देखेको छैन, संसदीय दलको उपनेताको हैसियतमा म यहाँहरूलाई केही अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ सांसद पराजुलीले भने, ‘पार्टीले विशेषगरी संसदीय दलमा उपस्थित हुनुभएका सबै सांसदहरूको क्षमता विकासका लागि आयोजना गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई कम महत्त्व दिइनु र त्यसपछि आफ्ना अन्य कामलाई प्राथमिकतामा राखिनु भनेको संसदीय भूमिकाबाट विमुख हुने प्रयास गर्नु हो, पार्टी र संसदीय दलको तर्फबाट यी कुरालाई मूल्यांकन गरिने छ ।’

पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम औपचारिकता मात्र नभई आत्ममूल्यांकन, अनुभव आदान–प्रदान र नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसर भएको उनको भनाइ थियो ।

जनताले केवल नयाँ अनुहार नभई नयाँ सोच, कार्यशैली र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेकाले सांसदहरूले अध्ययन, तयारी, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘आजको राजनीति केवल नाराले चल्दैन, क्षमता, तयारी, अध्ययन र परिणामले चल्दछ, जनताले अब कसले के भन्यो भन्दा पनि कसले के गर्यो भन्ने मूल्यांकन गर्न थालेका छन्, त्यसैले हामी सबैले आफूलाई निरन्तर सक्षम, जिम्मेवार र जनमुखि बनाउँदै लैजान अति आवश्यक छ,´ उनले भने,`राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी राजनीतिलाई आफ्नो मूल आधार बनाएको छ ।’

प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सुरुवात मात्र भएको र आगामी दिनमा थप विषय समेटेर नियमित प्रशिक्षण सत्र सञ्चालन गरिने उनले जानकारी गराए ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जावलाखेलमा रास्वपाका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण (तस्वीर)

जावलाखेलमा रास्वपाका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण (तस्वीर)
सरकार नाजीवादको घोडा चढेर हिंडिरहेको छ : सुदन किराँती

सरकार नाजीवादको घोडा चढेर हिंडिरहेको छ : सुदन किराँती
मैले गल्ती गरेको छैन, सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ : रास्वपा सांसद खरेल

मैले गल्ती गरेको छैन, सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ : रास्वपा सांसद खरेल
पर्यटन र सञ्चारमन्त्रीले रास्वपाका सांसदसँग बजेटबारे छलफल गर्दै

पर्यटन र सञ्चारमन्त्रीले रास्वपाका सांसदसँग बजेटबारे छलफल गर्दै
लिपुलेक विवादबारे रास्वपा संसदीय दलका उपनेता : भारत–चीनले गरेको सम्झौता मान्य हुँदैन

लिपुलेक विवादबारे रास्वपा संसदीय दलका उपनेता : भारत–चीनले गरेको सम्झौता मान्य हुँदैन
रास्वपा सांसदलाई दुई मन्त्रीले भने-बजेटका लागि मन्त्रीको ढोका नचाहर्नू

रास्वपा सांसदलाई दुई मन्त्रीले भने-बजेटका लागि मन्त्रीको ढोका नचाहर्नू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित