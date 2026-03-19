चौदण्डीगढी नगरपालिकामा छुवाछूतमुक्त पालिका घोषणा अभियान सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त पालिका घोषणा कार्यन्वयन अभियान सुरु गरेको छ।
  • नगर प्रमुख कालुमान लामाले औपचारिक रूपमा छुवाछूतमुक्त नगरपालिका घोषणा गरेका छन्।
  • नगरपालिकाले जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन पारित गरिसकेको छ।

२६ वैशाख, काठमाडौं । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त पालिका घोषणा कार्यन्वयन अभियान सुरु गरिएको छ ।

‘हाम्रो सरोकार, हाम्रो प्रतिबद्धता : जातीय छुवाछुत मुक्त चौदण्डीगढी नगरपालिका’ भन्ने नारासहित चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त पालिका घोषणा कार्यन्वयन अभियान सुरु गरेको हो ।

शनिबार पालिकाको केन्द्र बेल्टार बजार स्थित बसपार्कमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत पालिकालाई “जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यान्वयन अभियान” को आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कालुमान लामाले चौदण्डीगढी नगरलाई औपचारिक रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गरे ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै वडा, सबै टोलविकास संस्था र जिम्मेवार निकायको पूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन समेत पारित गरिसकेको समेत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

मुग्लिन सडक विस्तार ठप्प हुनु चिन्ताजनक, सरकारको ध्यान पुगोस् : कुलमान घिसिङ

प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र चेल्सीको बराबरी

वर्तमान सरकारले फासिस्ट रूप लिंदै गयो : मोहनविक्रम सिंह

सरुको गोलमा किकस्टार्ट विजयी

संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजकमाथि जनमोर्चाले उठायो प्रश्न

सञ्जालमा नियन्त्रण गरेर समाजलाई सेल्फ–सेन्सरसिपतर्फ धकेलिँदै छ : ज्ञवाली

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

