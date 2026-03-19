नीति तथा कार्यक्रम :

‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाइने

आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको पूर्वतयारीका रूपमा काम गर्ने घोषणा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षलाई \'भिजिट नेपाल २०८५\' को पूर्वतयारीका रूपमा काम गर्ने घोषणा गरे।
  • पौडेलले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुधार गर्ने बताए।
  • पर्यटक भिसा पूर्णरूपमा अनलाइन बनाइने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गर्ने घोषणा गरिएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको पूर्वतयारीका रूपमा काम गर्ने घोषणा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् ।

आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा गरे ।

यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने समेत बताए । पर्यटक भिसा पूर्णरूपमा अनलाइन बनाइने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गर्ने घोषणा उनले गरे । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप उडान विस्तार गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने घोषणा गरे । पर्या पर्यटनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पर्यटन भिजिट नेपाल २०८५
सम्बन्धित खबर

सरकारले साझा पूर्वाधार सहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने

कर संरचना पुनरावलोकन घोषणा

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (लाइभ)

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद् पुगे राष्ट्रपति

LIVE: सरकारको आगामी बाटो : आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम

आज नीति तथा कार्यक्रम : मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राष्ट्रपतिको सम्बोधन स्वीकृत

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित