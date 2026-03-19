+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मूल्य पारदर्शिता सप्ताह : सामानमा एमआरपी र गुणस्तर नखुलाए कारबाही हुने

विवरण नखुलाइ सामान बिक्री वितरण गरे वा उपभोक्तालाई भ्रममा पारे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सोमबारदेखि देशभरि 'मूल्य पारदर्शिता सप्ताह' सुरु गरेको छ।
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सम्पूर्ण उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य, गुणस्तर र इन्ग्रिडिएन्ट लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने जनाएको छ।
  • विभागले विवरण नखुलाइ सामान बिक्री गरेमा कानुनी कारबाही हुने र निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्ने र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसाथ सोमबारदेखि देशभरि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सुरु गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बजार स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन यो अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

यस अभियान अन्तर्गत अबदेखि सम्पूर्ण उत्पादक तथा पैठारीकर्ता आफूले उत्पादन वा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), वस्तुको गुणस्तर र इन्ग्रिडिएन्ट लेबल लगायत सम्पूर्ण विवरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

यी विवरण नखुलाइ सामान बिक्री वितरण गरे वा उपभोक्तालाई भ्रममा पारे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।

बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मूल्यगत अन्योल चिर्न यो सप्ताहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

विभागले यो सप्ताहलाई सफल बनाउन र बजारमा स्वच्छता कायम गर्न निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

यस अभियानले उपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्ने वस्तुको वास्तविक मूल्य र गुणस्तरबारे जानकारी पाउन सहज बनाउने र बजारमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

एमआरपी गुणस्तर मूल्य पारदर्शिता सप्ताह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भन्सार बिन्दुमा एमआरपी : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता न्यायको प्रस्थानबिन्दु

भन्सार बिन्दुमा एमआरपी : स्वच्छ बजार र उपभोक्ता न्यायको प्रस्थानबिन्दु
एमआरपीमा पछाडि हट्यो सरकार, भन्सारबाट छुट्न थाले मालवाहक ट्रक

एमआरपीमा पछाडि हट्यो सरकार, भन्सारबाट छुट्न थाले मालवाहक ट्रक
एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?

एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?
तयारी बिना भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा आयात प्रभावित भयो : मोरङ व्यापार संघ 

तयारी बिना भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा आयात प्रभावित भयो : मोरङ व्यापार संघ 
आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक, भन्सारमा ‘स्वघोषणा’ गरेर छुटाउन पाइने

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक, भन्सारमा ‘स्वघोषणा’ गरेर छुटाउन पाइने
भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित