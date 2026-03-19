+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीकै कारण राज्य व्यवस्था समिति बैठक बस्न सकेन : आङ्देम्बे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीकै कारणले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाले २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको भए पनि राज्य व्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
  • आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन वा समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै जनताको प्रश्नको जवाफ दिन हिचकिचाएको कारण सोधेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीकै कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न नसकेको बताएका छन् ।

‘सम्माानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न सकिरहेको छैन,’ आङ्देम्बेले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भने ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पाए । नेतृत्व पाएपछि कैयन समितिका बैठकहरू बस्थ थालेका छन् । तर राज्य व्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले दिएनन् संसदीय समितिलाई समय

यो विषयलाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा उठाएका हुन् ।

आफू पनि राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेको भन्दै उनले उक्त संसदीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी गर्दै गर्दा समेत धेरै घटनाहरू भइसकेको महसुस मुलुकले गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई उनको आग्रह छ, ‘कि गृहमन्त्री तपाईंले बनाउनुपर्‍यो । होइन भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको प्रधानमन्त्री त्यो समितिमा उपस्थित हुनैपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले कहाँ-कहाँ के कस्ता विषय अवरोधमा पर्ने हुन भनेर पनि उनले प्रश्न गरे ।

जनताको प्रश्नको जवाफ दिन किन प्रधानमन्त्रीले हिचकिचाएको हो भनेर पनि उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्न गरेका छन् ।

भीष्मराज आङ्देम्बे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने दुर्भाग्य छ : भीष्मराज आङ्देम्बे

सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा खोज्नुपर्ने दुर्भाग्य छ : भीष्मराज आङ्देम्बे
प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ७ बुँदे असहमति पत्र- ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाइँदैछ’

प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ७ बुँदे असहमति पत्र- ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाइँदैछ’
अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु सरकारको कुनियत : भीष्मराज आङ्‍देम्बे

अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु सरकारको कुनियत : भीष्मराज आङ्‍देम्बे
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन्- सरकारले सुकुमवासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन्- सरकारले सुकुमवासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो
सुकुम्बासी हटाउने नाममा डोजर आतंक मच्चाइयो : भीष्मराज आङ्देम्बे

सुकुम्बासी हटाउने नाममा डोजर आतंक मच्चाइयो : भीष्मराज आङ्देम्बे
भीष्मराज आङ्देम्बेले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए अध्यादेशबारे विपक्षी दलको धारणा

भीष्मराज आङ्देम्बेले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए अध्यादेशबारे विपक्षी दलको धारणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित