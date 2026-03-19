कजारियाको नयाँ शोरुम दाङको हापुरेमा खुल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १७:३०

  • कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले दाङको हापुरेमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • शोरुमले ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय टायल्स र इन्टेरियर समाधानहरूको अनुभव प्रदान गर्नेछ।
  • शोरुमको औपचारिक उदघाटन गत आइतबार गरिएको र कम्पनीले सुपरब्रान्ड २०२५ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ।

२९ वैशाख, दाङ । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले देशभर सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा दाङको हापुरेमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

हापुरे मार्बल प्रलिद्वारा व्यवस्थापन गरिने यस शोरुमले स्थानीय बासिन्दा, आर्किटेक्ट र डिजाइनरहरूलाई कम्पनीका उच्च गुणस्तरीय टायल्स र इन्टेरियर समाधानहरूको अनुभव प्रदान गर्नेछ ।

यस शोरुमको औपचारिक उदघाटन गत आइतबार गरिएको छ । उदघाटनमा कजारिया रमेश टायल्सका प्रतिनिधि र हापुरे मार्बल टोलीका साथै स्थानीय समुदायको उपस्थिति थियो ।

‘नयाँ शोरुम ग्राहकलाई व्यावहारिक र सहज किनमेलको अनुभव प्रदान गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘कजारियाका अत्याधुनिक फ्लोर र वाल टायल्सको फराकिलो दायरा शोरुममा उपलब्ध छ ।’ ग्राहकले शोरुममा विभिन्न टेक्स्चर र फिनिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन्, जसले उनीहरूको घर वा परियोजनाका लागि उत्कृष्ट छनोट गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

शोरुम उदघाटनका क्रममा कजारिया रमेश टायल्सका प्रतिनिधिले दाङका स्थानीयमाझ उत्पादन ल्याउन पाएकोमा उत्साहित रहेको बताए । यो ब्रान्डले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पाएको छ । जसमा सुपरब्रान्ड २०२५, एसियाज मोस्ट प्रोमिसिङ ब्रान्ड तथा विश्वका ८ औं ठूला टायल उत्पादक कम्पनीमध्ये एकका रूपमा प्राप्त स्थान समावेश छन् ।

त्यस्तै गुणस्तर तथा दिगोपनाप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि आईएसओ ९००१ः२०१५ र आईएसओ १४००१ः२०१५ प्रमाणीकरण भएको छ । कजारियाले हालै एनएस क्वाललिटी अवार्ड २०२६ समेत प्राप्त गरेको छ।

 

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

