+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण

उजुरीका आधारमा मिडिया ट्रायल नगर्न आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमएडब्लू समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको भन्सार, भ्याट र कर छली आरोपलाई तथ्यहीन र दुर्भावनापूर्ण बताएको छ।
  • समूहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियमानुसार आयात गरिएका ईभीमा प्रशासनिक बेरुजु भएको र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको जनाएको छ।
  • मोरङ अटो वर्क्समाथि लगाइएको भ्याट छली आरोप असत्य भएको र समूहले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको जनाएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता नम्बर ६३८४ मार्फत एमएडब्लू समूहविरुद्ध भन्सार, भ्याट र कर छलीबारे लगाइएका आरोप तथ्यहीन भएको समूहले जनाएको छ ।

ती आरोप ठोस तथ्य, प्रमाण वा कानुनी आधारविहीन रहेको भन्दै एमएडब्लू समूहले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री र टिमलाई दिग्भ्रमित पार्न तथा कम्पनीको व्यापार–व्यवसायलाई क्षति पुर्‍याउने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यले लेखिएको जनाएको छ ।

‘उजुरीको भरमा मात्र उद्योगी र व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरी मिडिया ट्रायल गर्नु मुनासिब छैन र यसबाट व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन्छन्’ एमएडब्लूले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

फोटोन ब्रान्डका ईभी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सही एचएस कोड घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक जाँचपास गराइएको एमएडब्लूले जनाएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसरी नियमानुसार आयात गरिएका ईभीलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्य एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजु उठान गरेको थियो’ समूहले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यो भन्सार छली होइन, प्रशासनिक बेरुजु हो । बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’

उक्त बेरुजुको सम्बन्धमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको जनाएको छ । ‘अदालतले गत भदौ ८ मा भन्सार कार्यालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेको छ, जुन हाल पनि कायमै रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भन्सार छलीजस्तो गम्भीर फौजदारी आरोप लगाउनु र यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रसारण गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो ।’

यस प्रकारका बेरुजुको समस्या सवारीसाधन आयात गरी बिक्री गर्ने समग्र आयातकर्ता उद्योगले भोगिरहेको साझा समस्या रहेको एमएडब्लूले जनाएको छ ।

त्यस्तै मोरङ अटो वर्क्सका सम्बन्धमा सत्यतथ्य जानकारी वि.सं. २०६७ को प्रतिवेदनसँग जोडिएको भ्याट छलीको आरोप तथ्यहीन रहेको समूहले जनाएको छ ।

‘मोरङ अटो वर्क्सले आफू पीडित हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा निर्धारण गरेको अन्तिम र संशोधित कर निर्धारण आदेश बमोजिम सम्पूर्ण कर, ब्याज र जरिबाना समेत तिरी फर्स्योट गरिसकेको छ र कुनै पनि आर्थिक दायित्व बाँकी छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आरोप पत्रमा ‘कम्पनी बन्द रहेको’ भन्ने दाबी असत्य र भ्रामक रहेको समूहको भनाइ छ । ‘भ्याट, आयकर लगायत सम्पूर्ण कर दायित्व समयमै तिर्दै आएको छ र कुनै पनि फौजदारी दायित्व आकर्षित हुने कार्यमा संलग्न छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समूहले देशभर दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै र नेपाल सरकारलाई हालसम्म साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको जनाएको छ ।

एमएडब्लू समूह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोदीले किन भने ? सुन नकिन्नुस्, तेल कम खानुस्

मोदीले किन भने ? सुन नकिन्नुस्, तेल कम खानुस्
मनसुन सुरु भएपछि पहिरो रोकथाम गर्न धमाधम ठेक्का लगाउँदै सडक विभाग

मनसुन सुरु भएपछि पहिरो रोकथाम गर्न धमाधम ठेक्का लगाउँदै सडक विभाग
अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृत्यु हुने संख्या ४ पुग्याे

अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृत्यु हुने संख्या ४ पुग्याे
५ महिनामा सवा लाख विदेशी पर्यटक अध्यागमन ट्र्याकिङमा

५ महिनामा सवा लाख विदेशी पर्यटक अध्यागमन ट्र्याकिङमा
जेलेन्स्कीमाथि कोकिन प्रयोग र युद्ध लम्ब्याएको आरोप

जेलेन्स्कीमाथि कोकिन प्रयोग र युद्ध लम्ब्याएको आरोप
रोयल इनफिल्डको गरिल्ला-४५० नेपालमा सार्वजनिक

रोयल इनफिल्डको गरिल्ला-४५० नेपालमा सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित