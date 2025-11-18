+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनसुन सुरु भएपछि पहिरो रोकथाम गर्न धमाधम ठेक्का लगाउँदै सडक विभाग

हिँउद महिनाभरि सुक्खा पहिरो खस्दा डोजरले बाटो सफा गर्दै यातायात चलाएका सरकारी निकाय मनसुन सुरु भएपछि भने ठेक्का लगाएरै पहिरो रोकथाममा जुटेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले असारे विकास प्रवृत्ति रोक्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
  • सडक डिभिजन भरतपुरले मनसुन सुरु भएपछि नारायणघाट–मुग्लिन सडकका दुई ठूला पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ।
  • तुइन खोला र नाम्सी खोलाको दायाँ किनार तथा काली खोला र नाम्सी खोलाको बायाँ किनारमा पहिरो रोकथामका लागि रिटेनिङ वाल र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने योजना छ।

२९ वैशाख, काडमाडौं । नेपालमा असारे विकास प्रवृत्ति रोक्ने नीति वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

सडकका विकासे अड्डा भने धमाधम मनसुन सुरु भएपछि पहिरो रोकथाम गर्न भन्दै नयाँ ठेक्का आह्वान गरिरहेका छन् । सडक डिभिजन भरतपुरले एक साता अन्तरमा नारायणघाट–मुग्लिन सडकका दुई ठूला पहिरो रोकथामका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

गत शुक्रबार सडक डिभिजन भरतपुरले तुइन खोला तथा नाम्सी खोलाको दायाँ किनार मुग्लिनतर्फ पहिरो रोकथामका लागि भन्दै ठेक्का निकालेको थियो ।

सोही कार्यालयले मंगलबार नारायणगढ–मुग्लिन सडककै काली खोला पहिरो र नाम्सी खोलाको बायाँ किनार (नारायणघाटतर्फ) को पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का निकालेको हो ।

तुइन खोला पहिरोग्रस्त क्षेत्र नारायणघाट–मुग्लिन सडकको सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्णमध्ये एक हो । यहाँ हिँउद महिनाभरि सुक्खा पहिरो खस्दा डोजरले बाटो सफा गर्दै यातायात चलाएका सरकारी निकाय मनसुन सुरु भएपछि भने ठेक्का लगाएरै पहिरो रोकथाममा जुटेका हुन् । यी क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल निर्माण र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

ठेक्का पहिरो रोकथाम मनसुन सडक विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित