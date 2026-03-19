५ महिनामा सवा लाख विदेशी पर्यटक अध्यागमन ट्र्याकिङमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १७:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विदेशी नागरिक अनुगमन प्रणाली लागु भएको ५ महिनामा सवा १ लाख विदेशी पर्यटक अध्यागमन विभागको ट्र्याकिङमा आएका छन्।
  • हालसम्म १ हजार ५ सय ४३ सेवा प्रदायक प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्, जसमा ९४ वटा होटल मात्र छन्।
  • विदेशी नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रणालीमा आबद्धता बढाउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । विदेशी नागरिक अनुगमन प्रणाली लागु भएको ५ महिनामा सवा १ लाख विदेशी पर्यटक अध्यागमन विभागको ट्र्याकिङमा आएका छन् ।

हालसम्म होटल, एजेन्सी, आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी र विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने १ हजार ५ सय ४३ वटा सेवा प्रदायक यस प्रणालीमा आबद्ध भएको विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

तीमध्ये ९४ वटा होटलमात्र यस प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । प्रणाली मार्फत करिब १ लाख २५ हजार यात्रुको अभिलेख संकलन भएको देखिएको छ ।

यो प्रणाली १ जनवरी २०२६ देखि काठमाडौंका तारे होटलहरू र १ मार्चदेखि विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सेवा प्रदायकमा लागु भएको हो ।

विदेशी नागरिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी नागरिकको गतिविधि अनुगमन तथा अपराध नियन्त्रण र मुलुक पर्यटकीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिने प्रणालीको उद्देश्य छ ।

आज विभागले यस प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ । गृह मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, होटल एसोसिएसन नेपाल, होटल व्यवसायी महासंघ, पर्यटक प्रहरी लगायत निकायको सहभागितामा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

छलफलमा सबै होटल संघ र एसोसिएसनसँग नजोडिएका कारण प्रणालीमा आबद्ध हुने होटल संख्या कम भएको देखिएको छ । प्रणाली सम्बन्धी सचेतनाको कमी भएको, साना होटल प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको लगायत गुनासो छलफलमा उठेका छन् ।

छलफलमा होटल अनुगमन गर्ने पर्यटन विभाग र विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकका अनुगमनकारी निकायले अनुगमनमा तीव्रता दिनेसमेत निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

बैठकमा होटल लगायत अन्य प्रकृतिका सेवा प्रदायकलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रणाली राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको र धेरै होटल प्रणालीमा आबद्ध हुन नआएकाले अध्यागमन विभागले अन्य उपाय खोजी गरिरहेको समेत बताएको छ ।

अध्यागमन ट्र्याकिङ विदेशी पर्यटक
सम्बन्धित खबर

जेलेन्स्कीमाथि कोकिन प्रयोग र युद्ध लम्ब्याएको आरोप
रोयल इनफिल्डको गरिल्ला-४५० नेपालमा सार्वजनिक
सहकारीको १२ अर्ब अपचलन : परिस्थिति काबु बाहिर पुगेपछि धरानले गुहार्‍यो केन्द्र सरकार
ताइवानबारे ट्रम्पसँग छलफल गर्न बेइजिङ किन बलियो अवस्थामा छ ?
दलको नेताबाट हटाइएकोबारे सिटौला : मुर्खतापूर्ण निर्णय गरियो
वेस्ट ब्यांकमा बस्ने इजरायली र हमास नेताविरुद्ध युरोपेली संघको प्रतिबन्ध

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

