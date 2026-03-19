ताइवानबारे ट्रम्पसँग छलफल गर्न बेइजिङ किन बलियो अवस्थामा छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिङ्हुआ विश्वविद्यालयका डिन वु योङपिङले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले ताइवान मामिलामा बेइजिङ दृढ अवस्थामा रहेको बताए।
- वुले ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको भेटवार्तामा ताइवान विषयमा छलफल हुने ठूलो सम्भावना रहेको खुलाए।
- चीनले ताइवान स्वतन्त्रताको विरोधमा आउने अभिव्यक्तिलाई स्वागत गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको वुले विश्वास व्यक्त गरे।
चीनका एक प्रमुख विश्लेषकका अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले ताइवान मामिलामा बेइजिङ दृढ अवस्थामा छ।
सिङ्हुआ विश्वविद्यालयको ताइवान अध्ययन संस्थानका डिन वु योङपिङले यसै हप्ताको अन्त्यमा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने भेटवार्तामा यो विषयमा छलफल हुने ठूलो सम्भावना रहेको बताए।
एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले बेइजिङले ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोधमा आउने जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई स्वागत गर्ने बताए । यद्यपि, उनले अहिले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको विश्वास व्यक्त गरे।
गत अक्टोबरमा दक्षिण कोरियामा भएको भेटमा यी दुई नेता यस विषयमा असामान्य रूपमा मौन रहेका थिए । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हालै यो विषय ‘कुराकानीको एजेन्डा’ बन्नेमा आफू ‘निश्चित’ रहेको बताएका छन् ।
रुबियोको यो भनाइ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले फोन वार्ताका क्रममा चीन-अमेरिका सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा ठूलो जोखिमको बिन्दु भएको उल्लेख गरेको केही दिनपछि आएको हो ।
वुका अनुसार, ताइवानको विषयमा कुनै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम छ । बेइजिङले यसलाई स्थिर चीन-अमेरिका सम्बन्धको ढाँचाभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास राखेको छ भने ट्रम्प पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालको तुलनामा ताइवानप्रति कम केन्द्रित देखिएका छन् ।
‘आजको चीन ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सामना गरेको देश भन्दा धेरै फरक छ,’ वुले भने।
