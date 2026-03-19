+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ताइवानबारे ट्रम्पसँग छलफल गर्न बेइजिङ किन बलियो अवस्थामा छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १७:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिङ्हुआ विश्वविद्यालयका डिन वु योङपिङले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले ताइवान मामिलामा बेइजिङ दृढ अवस्थामा रहेको बताए।
  • वुले ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको भेटवार्तामा ताइवान विषयमा छलफल हुने ठूलो सम्भावना रहेको खुलाए।
  • चीनले ताइवान स्वतन्त्रताको विरोधमा आउने अभिव्यक्तिलाई स्वागत गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको वुले विश्वास व्यक्त गरे।

चीनका एक प्रमुख विश्लेषकका अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले ताइवान मामिलामा बेइजिङ दृढ अवस्थामा छ।

सिङ्हुआ विश्वविद्यालयको ताइवान अध्ययन संस्थानका डिन वु योङपिङले यसै हप्ताको अन्त्यमा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने भेटवार्तामा यो विषयमा छलफल हुने ठूलो सम्भावना रहेको बताए।

एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले बेइजिङले ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोधमा आउने जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई स्वागत गर्ने बताए । यद्यपि, उनले अहिले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएको विश्वास व्यक्त गरे।

गत अक्टोबरमा दक्षिण कोरियामा भएको भेटमा यी दुई नेता यस विषयमा असामान्य रूपमा मौन रहेका थिए । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हालै यो विषय ‘कुराकानीको एजेन्डा’ बन्नेमा आफू ‘निश्चित’ रहेको बताएका छन् ।

रुबियोको यो भनाइ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले फोन वार्ताका क्रममा चीन-अमेरिका सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा ठूलो जोखिमको बिन्दु भएको उल्लेख गरेको केही दिनपछि आएको हो ।

वुका अनुसार, ताइवानको विषयमा कुनै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम छ । बेइजिङले यसलाई स्थिर चीन-अमेरिका सम्बन्धको ढाँचाभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास राखेको छ भने ट्रम्प पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालको तुलनामा ताइवानप्रति कम केन्द्रित देखिएका छन् ।

‘आजको चीन ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सामना गरेको देश भन्दा धेरै फरक छ,’ वुले भने।

ट्रम्प ताइवान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता

ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता
ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ

ट्रम्प भन्छन् : एआईलाई रोक्न ‘किल स्विच’ आवश्यक छ
इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा

इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा
इरानको खार्ग टापुमा कब्जा चाहन्छन् ट्रम्प, विज्ञ भन्छन्- विश्वयुद्धको खतरा बढ्छ

इरानको खार्ग टापुमा कब्जा चाहन्छन् ट्रम्प, विज्ञ भन्छन्- विश्वयुद्धको खतरा बढ्छ
अमेरिकालाई सैन्य बेस प्रयोग गर्न नदिएपछि स्पेनसँग ट्रम्प आक्रोशित

अमेरिकालाई सैन्य बेस प्रयोग गर्न नदिएपछि स्पेनसँग ट्रम्प आक्रोशित
शक्तिशाली हमला थियो, धेरै इरानी नेतृत्व मारिएको विश्वास छ : ट्रम्प

शक्तिशाली हमला थियो, धेरै इरानी नेतृत्व मारिएको विश्वास छ : ट्रम्प

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित