कैलाश खेरको गायनमा ‘आइएम जितबहादुर’ को शीर्ष गीत रिलिज

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १४:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता जितु नेपालले निर्माण गरेको फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ।
  • गीतमा बलिउड गायक कैलाश खेरको स्वर छ भने राजसिंह सिधु र जितु नेपालको शब्द रचना र बव एसएनको संगीत छ।
  • फिल्म ५ असारदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ र यसमा वर्षा राउत, प्रियंका कार्की, सन्दीप क्षेत्री लगायत कलाकार छन्।

काठमाडौँ । अभिनेता जितु नेपालले निर्माण गरेको फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा चर्चित बलिउड गायक कैलाश खेरको स्वर छ ।

यसअघि पनि खेरले केही नेपाली फिल्मका गीतमा आवाज दिएका छन् । सार्वजनिक गीतमा राजसिंह सिधु र जितु नेपालको शब्द रचना र संगीत बव एसएनको छ ।

शुभेन्दु घोष निर्देशित फिल्मले गाउँबाट शहर आएर कलाकार बन्न संघर्ष गर्ने एक युवाको कथा प्रस्तुत गर्छ । फिल्ममा अभिनेता नेपाल मुख्य भूमिकामा छन् भने उनकी जोडीका रूपमा वर्षा राउत देखिएकी छन् ।

छायांकनअघि जितुले यो फिल्म आफ्नो जीवनसँग आंशिक मिल्ने बताएका थिए । फिल्ममा प्रियंका कार्की, सन्दीप क्षेत्री र देशभक्त खनाल, पवन खतिवडा, बालकलाकार साहरा शर्माको पनि अभिनय छ ।

कर्मभूमि क्रिएसनको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्मका कार्यकारी निर्माता निश्चल कुँवर र निरज नेपाल छन् । राजन सिंखडा र दीपेन्द्र अधिकारी सह-निर्माताको रूपमा जोडिएका छन् ।

‘आइएम जितबहादुर’ ५ असारदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

जितु नेपालको ‘आइएम जितबहादुर’ को प्रदर्शन तय, यस्तो छ पहिलो झलक

जितु नेपाल अभिनित ‘आइएम जितबहादुर’ को टिजर सार्वजनिक

जितुले टुंग्याए ‘आइएम जितबहादुर’ को छायांकन, नीति र आर्यन ‘क्यामियो’ भूमिकामा

प्रियंकासँग रोमान्टिक देखिए जितु, ‘आइएम जितबहादुर’ को छायांकन भोलि सकिने

‘आइएम जितबहादुर’ मा जोडिए प्रियंका र वर्षा

‘आइएम जितबहादुर’ बाट फिल्म निर्माणमा मुन्द्रे

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

