+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिलिपिन्सको सिनेटमा गोली चल्यो

गोली कसले चलायो भन्ने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते २०:३८

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा खोजी गरिरहेका एक सिनेटरलाई पक्राउ गर्न प्रहरी र समुद्री सैनिक पुगेपछि फिलिपिन्सको सिनेट भवनमा एक दर्जनभन्दा बढी गोली चलेका छन् 

अल जजिराका अनुसार बुधबार साँझ राइफल र सुरक्षात्मक पोशाक लगाएका सैनिकहरू संसद भवनको सिँढी चढेपछि केही मिनेटमै गोली चलेको थियो  । जसका कारण पत्रकारहरू सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका थिए । करिब १५ राउन्ड गोली चलेको खबर छ ।

गोली कसले चलायो भन्ने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन।

फिलिपिन्सका सिनेटर रोनाल्ड डेला रोजाले आफू पक्राउ पर्ने आशंका व्यक्त गर्दै मानिसहरूलाई संसद् भवनमा आएर आफूलाई हिरासतमा लिन नदिन आग्रह गरेका थिए।

बुधबार फेसबुकमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा उनले भनेका थिए,’म तपाईंहरूलाई अपिल गर्छु । कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस्। अर्को कुनै फिलिपिनो नागरिकलाई हेग पठाउन नदिनुहोस् 

डेला रोजाको उक्त सन्देशपछि फिलिपिन्सका कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीहरू सिनेट भवन बाहिर जम्मा हुन थालेका थिए   ।

पूर्वप्रहरी प्रमुख डेला रोजा पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको चर्चित ड्रग्स विरुद्धको युद्ध अभियानका प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता थिए 

उनले मंगलबार राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरलाई आफूलाईमा नबुझाउन आग्रह गर्दै आफू स्वदेशमै न्यायको सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

पक्राउको डरले आफ्नै संसदीय कार्यालयमा बसेका डेला रोजाले आफूले देशको इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेको बताएका छन्।

आइसीसीले सोमबार डेला रोजाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गरेको थियो । गत नोभेम्बरमै पुर्जी जारी गरिएको थियो । उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको आरोप छ । यही आरोपमा ८१ वर्षीय पूर्वराष्ट्रपति दुतेर्ते पनि गत वर्ष पक्राउ परेपछि हाल हेगमा मुद्दाको प्रतीक्षामा छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत फिलिपिन्सको सिनेट भवन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धितो लिलाम गर्दा बैंक सीईओ पक्राउ गैरकानुनी, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा

धितो लिलाम गर्दा बैंक सीईओ पक्राउ गैरकानुनी, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा
संविधान संशोधन कार्यदलले जेनजी अगुवालाई छलफलमा बोलायो

संविधान संशोधन कार्यदलले जेनजी अगुवालाई छलफलमा बोलायो
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
बादलले बोलेका कुन–कुन शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटे ?

बादलले बोलेका कुन–कुन शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटे ?
भौतिकमन्त्री लम्सालले प्रहरीलाई दिएको नयाँ काम : निर्माण व्यवसायी उठाएर पीएकहाँ बुझाउनू

भौतिकमन्त्री लम्सालले प्रहरीलाई दिएको नयाँ काम : निर्माण व्यवसायी उठाएर पीएकहाँ बुझाउनू
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित