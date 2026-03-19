बीपी राजमार्ग र हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड बन्द

सम्भावित बाढी तथा सडक निर्माणका कारण बीपी राजमार्ग र हुम्लाको हिल्सा–सिमकोट सडक खण्ड बन्द गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते ८:०८

३१ वैशाख, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी हुँदै सिन्धुली जाने सडक बन्द गरिएको छ । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो खण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

यो खण्डमा आज साँझ ७ बजेसम्मका लागि सम्पूर्ण सवारी साधन सन्चालनमा रोक लगाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । बाढीका कारण वैशाख २१ गते साँझ ५ बजेदेखि नै यो सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा अवरोध हुँदै आएको थियो ।

यसैगरी, हुम्लाको हिल्सा–सिमकोट सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ । जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका–२ च्यादुक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेका कारण हिल्सा–सिमकोट सडक खण्डमा आवागमन बन्द गरिएको हो ।

च्यादुक होटलदेखि च्याछरासम्म सडक खन्ने क्रममा माथिबाट ढुङ्गा र माटो खस्ने जोखिम बढेकाले यही जेठ २ गतेसम्मका लागि यातायात सञ्चालन रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

बीपी राजमार्ग हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड
बीपी राजमार्गको खुर्कोट-भकुन्डेबेसी सडकमा साँझ ५ देखि बिहान ५ बजेसम्म गाडी चलाउन रोक

बीपी राजमार्गमा फसे ४ वटा माइक्रोबस, यात्रुको उद्धार गरिँदै

बीपी राजमार्ग पुन: अवरुद्ध, सोमबार बनाइएका डाइभर्सन बाढीले बगायो

बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द

बीपी राजमार्ग ३ दिनपछि सञ्चालनमा

बीपी राजमार्ग खुलाउन समय लाग्ने, वैकल्पिक व्यवस्था गरेर यात्रु पठाइँदै

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

