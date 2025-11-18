हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसायमा रोक

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ ।
यद्यपि पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने कार्य र यसअघि भए, गरेका पुनर्बीमा व्यवसायको रेट्रोसेसन गर्ने कार्य कम्पनीले गर्न सक्नेछ ।
एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले वैशाख २९ गतेको निर्णयअनुसार हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको जनाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १३६ (१) बमोजिम कम्पनीलाई रोक लगाइएको जनाएको छ ।
