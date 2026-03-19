नेपालको शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्न विश्व बैंक इच्छुक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्व बैंकले नेपालमा शैक्षिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ।
- शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँगको भेटमा शिक्षा क्षेत्र सुधार र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीबारे छलफल भएको थियो।
- विश्व बैंकले विद्यालय पूर्वाधार विकासमा थप लगानी र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । विश्व बैंकले मुलुकको शैक्षिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस अवसरमा उनीहरूबीच शिक्षा क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीबारे छलफल भएको थियो ।
विश्व बैंकले विशेषगरी विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा थप लगानी र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ ।
दीर्घकालीन सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै शैक्षिक पूर्वाधार विकास, ‘फाउन्डेसन लर्निङ’ सुदृढीकरण र शिक्षामा ‘डिजिटाइजेसन’ तथा प्रविधि विस्तारलाई सरकारको प्रमुख ‘एजेन्डा’का रूपमा अघि बढाइएको बताए ।
