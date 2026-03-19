नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजन गरेका छन्।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने अर्थ मन्त्रालय डा स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाललाई, ऊर्जा मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठलाई, कानुन मन्त्रालय सोविता गौतमलाई र अन्य मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार मन्त्रीहरूको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम गठन भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका हुन् ।

कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी डा स्वर्णिम वाग्लेलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाललाई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठलाई, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुनिल लम्साललाई प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सोविता गौतमलाई, महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सीता बादीलाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय निशा मेहतालाई, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सस्मित पोखरेललाई, संस्कृ‌ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय खडकराज पौडेललाई दिइएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा विक्रम तिमिल्सिनालाई, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी गीता चौधरीलाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरी कुमारीलाई, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामजी यादवलाई प्रदान गरिएको छ ।

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

